Face à un prix du gallon très élevé, les automobilistes américains se dirigent davantage vers des modèles full hybrid. Une aubaine pour les constructeurs japonais et sud-coréens qui dominent largement ce marché et comptent bien rester devant.

Avec le Rogue e-Power, Nissan lance son premier modèle hybride aux États-Unis. ©Nissan

Même causes, presque mêmes effets. En Europe, et notamment en France, la flambée des prix des carburants a boosté les ventes de véhicules électriques. Aux États-Unis, où le prix du gallon a aussi atteint des sommets, la bascule vers l'électrique n'est pas d'actualité, mais les automobilistes américains considèrent de plus en plus les modèles hybrides.

Une situation qui a dopé les ventes américaines des constructeurs japonais et sud-coréens, poussant les acteurs installés à investir et les retardataires à lancer leurs propres modèles.

Les hybrides représentaient 16,3 % des ventes de voitures neuves à la fin du deuxième trimestre 2026, un record, contre 13 % un an plus tôt, selon le cabinet spécialisé Cox Automotive. La part des voitures thermiques a reculé, comme celle des modèles 100 % électriques, pénalisés par la suppression par le gouvernement Trump des crédits d'impôt à l'achat.

Honda domine le marché des hybrides

Honda, numéro un de l'hybride aux États-Unis avec 44 % du marché, a annoncé lundi 16 novembre 2026 un investissement de trois milliards de dollars. Il doit permettre de renforcer des sites existants et de construire dans l'Ohio une nouvelle usine destinée à ces modèles, pour produire 240 000 véhicules par an à partir de 2029 et créer plus de 2 000 emplois.

Nissan, qui lance cet automne son Rogue e-Power sur le marché américain, a constaté que son absence sur ce créneau lui coûtait des ventes, explique Ponz Pandikuthira, responsable des produits de Nissan pour le continent américain. Beaucoup de personnes veulent au moins essayer un hybride, quitte à repartir avec un modèle à essence. "Nous perdions ces clients", résume-t-il.

Avec le Rogue (l'équivalent du X-Trail), Nissan a dans le viseur les stars du segment : le Toyota RAV4 et le Honda CR-V. Plus largement, les SUV compacts représentent environ 30 % des ventes d'hybrides aux États-Unis, indique Stephanie Valdez Streaty, analyste chez Cox.

D'autres acteurs vont également élargir leur catalogue. En effet, le groupe Volkswagen, qui vient d'inaugurer sa technologie full hybrid sur le T-Roc et la Golf en Europe, devrait rapidement la décliner sur des modèles plus adaptés au marché américain.

Les marques américaines à la peine

Quant aux constructeurs américains, ils ne sont pas à la fête. La part de marché cumulée de General Motors, Ford et Stellantis, dont l'offre hybride reste limitée, était pour sa part attendue au troisième trimestre au plus bas de son histoire, à un peu plus de 36 %, selon Cox.

General Motors proposera des hybrides "dans de multiples segments, les segments clés où nous sommes présents", a déclaré le mois dernier sa patronne, Mary Barra, sans plus de détails.

Une trajectoire et des investissements qui devraient faire fleurir les offres hybrides dans des segments très prisés aux États-Unis, comme les pick-up et les grands SUV. La part de marché de l'hybride "a clairement une marge de progression", estime Stephanie Valdez Streaty.