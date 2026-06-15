Le Jaecoo 5 se met au tout-électrique

Après le lancement réussi de sa version full hybrid, le Jaecoo 5 se décline également en 100 % électrique. Le SUV urbain chinois offre dans cette configuration une autonomie maximale de 402 km. Pour compenser l’absence d’écoscore, il mise sur un tarif attractif, débutant à 32 490 euros.

Produit en Chine, le Jaecoo 5 100 % électrique ne sera pas éligible à l'écoscore. ©Jaecoo

En mars 2026, le groupe Chery démarre ses activités en France avec sa marque Jaecoo, dont la gamme est alors composée de deux modèles : les Jaecoo 5 et 7. Le premier, uniquement disponible en full hybrid, se positionne sur le segment des B-SUV, tandis que le second, commercialisé à la fois en hybride et en hybride rechargeable, se range dans la catégorie C-SUV.

Depuis leur lancement sur le marché français, les deux modèles ont d’ailleurs connu un démarrage très encourageant. À fin mai 2026, le Jaecoo 5 s’est en effet écoulé à 839 exemplaires, quand le Jaecoo 7 a enregistré un total de 1 044 immatriculations (687 en HEV et 357 en PHEV).

Cependant, Omoda et Jaecoo, les deux marques du groupe Chery, faisaient jusqu’ici l’impasse sur le 100 % électrique. Un manque pénalisant qui limitait considérablement leur potentiel de développement sur le marché BtoB, où les véhicules à batterie occupent désormais une place prépondérante.

En octobre 2025, lors de l’officialisation de l’arrivée du groupe Chery en France, son patron, Hanbang Yu, nous avait alors indiqué : "Nous sommes conscients que les véhicules électriques sont de plus en plus demandés, surtout chez les clients professionnels. Nous en avons dans notre gamme, mais nous les proposerons en France à condition d’avoir des véhicules écoscorés".

Un prix attractif mais pas d’écoscore

Le groupe Chery semble toutefois avoir revu sa stratégie... Si ses marques Omoda et Jaecoo ne produisent, pour l’heure, toujours aucun véhicule sur le sol européen, le constructeur chinois vient pourtant d’annoncer le lancement du Jaecoo 5 en version 100 % électrique.

Dans cette configuration, le SUV urbain développe 211 ch et est équipé d’une batterie LFP de 61 kWh, lui permettant de réaliser jusqu’à 402 km en cycle mixte WLTP, pour une consommation de 16,5 kWh/100 km. Côté recharge, la marque avance un 10 à 80 % récupéré en 34 minutes, avec une puissance de charge de 130 kW.

Fabriqué en Chine, ce Jaecoo 5 100 % électrique ne pourra donc pas prétendre à l’écoscore. Pour compenser cette absence, la marque mise néanmoins sur un positionnement tarifaire attractif. En France, le SUV est en effet disponbile en une unique finition Exclusive, dont le ticket d’entrée est fixé à 32 490 euros.