Segment E et F : les grands oubliés des flottes

Publié le 19 novembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 4 min de lecture

Avec leurs gabarits imposants et leurs tarifs élevés, les modèles des segments E et F occupent une place limitée dans les flottes d’entreprise. Pourtant, les constructeurs continuent d'étoffer leurs offres, notamment avec des versions électrifiées. Le Journal des Flottes fait le point sur les forces en présence, à travers leurs motorisations, leurs autonomies ou encore leurs prix.

Le Kia EV9 est le modèle le plus en vue sur les segment E et F sur le marché des flottes. ©Kia

Kia EV9/Hyundai Ioniq 9 : Les Kia EV9 et Hyundai Ioniq 9 forment le duo le plus plébiscité par les entreprises sur les segments E et F. Ces deux cousins sud‑coréens sont des grands SUV 100 % électriques pouvant accueillir jusqu’à sept passagers. Commercialisé en France depuis la fin d’année 2023, le Kia EV9 est proposé avec deux tailles de batterie de 76,1 et 99,8 kWh, lui permettant d’afficher une autonomie maximale de 563 km en cycle WLTP. Son ticket d’entrée est fixé à 65 400 euros. Son cousin de chez Hyundai, l’Ioniq 9, est quant à lui arrivé sur le marché français au deuxième semestre 2025. Plus grand mais aussi plus onéreux que le Kia EV9, il voit ses tarifs débuter à 70 450 euros. L’Ioniq 9 embarque une batterie de 110,3 kWh et peut parcourir jusqu’à 620 km entre deux recharges.

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