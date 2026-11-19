Segment E et F : les grands oubliés des flottes
Publié le 19 novembre 2026
■Par Robin Schmidt
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4 min de lecture
Avec leurs gabarits imposants et leurs tarifs élevés, les modèles des segments E et F occupent une place limitée dans les flottes d’entreprise. Pourtant, les constructeurs continuent d'étoffer leurs offres, notamment avec des versions électrifiées. Le Journal des Flottes fait le point sur les forces en présence, à travers leurs motorisations, leurs autonomies ou encore leurs prix.
Le Kia EV9 est le modèle le plus en vue sur les segment E et F sur le marché des flottes. ©Kia
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