Audi réinvente l'A2 à l'heure électrique

Avec la même quête d'efficience que pour son aïeule, Audi a dévoilé une nouvelle A2. Cette fois, elle est 100 % électrique et offre jusqu'à 649 km d'autonomie. Le constructeur affirme que ce modèle redéfinit sa vision du premium en Europe. Elle prendra son premier bain de foule au Mondial de Paris avant d'arriver dans les showrooms en décembre.

Gernot Döllner, le patron d’Audi, a dévoilé l'A2 e-tron, le 7 septembre 2026, à Paris. ©Audi

Elle sera la star du stand Audi au prochain Mondial de l'auto. Mais en attendant le 12 octobre, le constructeur a dévoilé sa nouvelle A2 e-tron à Paris, justement. Les commandes vont ouvrir dans la foulée, le jeudi 10 septembre.

Gernot Döllner, le patron d’Audi, a fait le voyage dans la capitale française, preuve de l'importance du modèle. Pour lui, "l'A2 e-tron n'est pas simplement un modèle de plus dans la gamme, elle illustre notre façon de repenser le segment premium pour l'Europe, en utilisant les ressources de manière plus intelligente sans pour autant transiger sur la qualité, la technologie ou l'expérience client."

La technologie tient naturellement toute sa place, mais les ingénieurs ont particulièrement travaillé l'efficience. Et l'A2 e-tron revendique le titre de l'Audi la plus efficiente jamais produite. Le constructeur avance une consommation de 12,8 kWh/100 km et un coefficient de trainée de 0,24.

Pour le patron, qui se souvient de la première A2 il y a 25 ans, alors qu'il débutait son parcours chez Audi, "l'idée de l'efficience était déjà là à l'époque." L'ainée est également présente dans le style, sans tomber bêtement dans la copie néo-rétro, même si la nouvelle, avec ses 4,32 m (contre 3,80 m pour l'A2 de 2001), vient maintenant jouer sur le segment des compactes.

A partir de 38 600 euros ou 390 euros par mois

Cette Audi A2 e-tron, développée pour l'Europe, est fabriquée dans l'usine historique d'Ingolstadt. Ses batteries sont assemblées en Allemagne, donc cela lui ouvre toutes les portes des aides en Europe et notamment en France, avec l'écosocre.

Dans ce contexte, Robert Breschkow, le patron d'Audi France, pense que l'A2 e-tron a le potentiel pour devenir l'une des meilleures ventes de la marque dans le pays.

"Durant la première année de commercialisation, l'A2 e-tron pourrait représenter 5 000 à 6 000 immatriculations" estime Robert Breschkow qui pense toutefois qu'elle pourra faire rapidement aussi bien que l'A3 et dépasser la barre des 10 000 unités par an.

Il faut naturellement que le produit s'installe, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, et que la trajectoire du marché électrique en France demeure aussi forte. La gamme va débuter à 38 600 euros ou avec un loyer de 390 euros par mois. Mais la marque s'attend à des prix de transaction plus élevés, entre 46 et 52 000 euros.

Frôler 50 % de mix VE

A fin août 2026, les véhicules électriques ont représenté 29,9 % des immatriculations et dans l'univers BtoB la bascule est encore plus forte. "Nous observons aujourd'hui que les modèles électriques représentent 80 % des commandes chez les clients grands comptes" indique Robert Breschkow.

Jusqu'ici, les VE représentent 29,8 % des immatriculations d'Audi en France, et le patron imagine que cette part va fortement grimper en 2027. "Nous devrions largement dépasser les 40 % l'année prochaine et même frôler les 50 % avec l'arrivée de l'A2 e-tron" escompte le dirigeant.

Cette Audi devrait donc permettre à la marque de faire 50 % de conquête mais aussi fidéliser les clients A1/Q2/A3 qui hésitaient jusqu'ici à franchir le pas vers l'électrique.

Jusqu'à 649 km d'autonomie

Cette nouvelle A2, qui arrivera dans le réseau au mois de décembre 2026, avec les premières livraisons dans la foulée, proposera quatre niveaux de puissance et trois batteries.

L'entrée de gamme cache un moteur électrique de 125 kW (170 ch) sur son train arrière associé à une batterie LFP de 52 kWh brut. De quoi parcourir jusqu'à 423 km selon le cycle WLTP. Vient ensuite une variante de 140 kW (190 ch) avec une batterie LFP de 61 kWh (jusqu'à 501 km).

Ces deux premières propositions affichent une capacité de recharge rapide DC de 100 et 105 kW, de quoi passer de 10 à 80 % en 24 et 26 minutes.

Le cœur de gamme devrait être l'A2 170 kW (231 ch) associée à une batterie NMC de 84 kWh brut. Une combinaison qui autorise, selon le cycle WLTP, un rayon d'action de 649 km. La plus huppée des A2 affichera 326 ch (240 kW) et une autonomie de 630 km.

Avec cette batterie NMC, la puissance de charge en DC augmente jusqu'à 183 kW et demande 29 minutes pour un 10 à 80 %.

Ces différentes batteries reposent sur une architecture Cell-to-pack et les cellules sont fournies par CATL. Pour l'heure, elles viennent de Chine mais elles seront bientôt fabriquées en Europe.