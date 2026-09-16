Audi France réussit sa rentrée

Après un bon premier semestre 2026, synonyme de 24 983 immatriculations, en hausse de 7,5 %, Audi France a connu une période estivale plus difficile, avec -25,5 % en juillet et -22,3 % en août.

Malgré cela, le bilan après huit mois d'activité demeure positif avec une croissance de 3,4 %, grâce à 29 374 mises à la route.

Mais pour l'heure, la tendance des derniers mois n'est pas inversée. En effet, après 11 jours ouvrés en septembre (au soir du 15 septembre), la marque aux anneaux affiche 870 unités contre 1 211 un an plus tôt (-28,2 %).

Cependant, les journées portes ouvertes des 11, 12 et 13 septembre 2026 annoncent un renversement de la courbe. La marque a enregistré, durant ces trois jours, plus de 1 500 commandes. Un chiffre supérieur aux objectifs fixés pour cette opération.

51 % des commandes pour les véhicules électriques

Les chiffres confirment l'importance prise par l'électrique sur le marché français, y compris pour Audi. En effet, le Q4 e-tron, fraîchement revu, s'est adjugé 40 % des commandes enregistrées. Tous les véhicules électriques de la gamme ont totalisé 51 %.

Une part qui devrait encore croître avec l'ouverture des commandes de la nouvelle Audi A2 e-tron qui prendra son premier bain de foule à l'occasion du Mondial de l'Auto en octobre, alors que les premières livraisons sont annoncées pour la toute fin d'année.

2027 devrait donc être très électrique pour Audi. Robert Breschkow, directeur général d'Audi France, avait d'ailleurs indiqué lors de la présentation de la compacte électrique que "nous devrions largement dépasser les 40 % l'année prochaine et même frôler les 50 % avec l'arrivée de l'A2 e-tron."

En attendant, à fin août, les VE représentent 29,8 % des immatriculations d'Audi, avec 8 754 unités (-1,8 %). Mais la marque performe également sur les PHEV (31 % des ventes) qui bondissent de 111 %, avec 9 097 unités.

Les MHEV se limitent à 14,3 % des ventes (4 209 unités ; +10,2 %) en attendant l'arrivée prochaine d'Audi sur le segment des full hybrid (HEV).

Logiquement, les véhicules électrifiés se sont adjugé trois signatures sur quatre durant ces portes ouvertes de septembre et 78 % ont été financées par la captive, Volkswagen Financial Services.

La marque souligne également que les dispositifs commerciaux mis en place ont permis de réduire les stocks du réseau car une commande sur trois a concerné un VN sur parc. Une bonne nouvelle pour ce dernier dans sa quête d'une meilleure rentabilité en fin d'année.