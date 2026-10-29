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Constructeurs

Le groupe Volkswagen plombé par des dépréciations d'actifs

Publié le 29 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Avec 7,8 milliards de dépréciation passés dans les comptes du troisième trimestre 2026, le groupe Volkswagen affiche une perte nette de 5,8 milliards d'euros. Sur neuf mois, et hors éléments exceptionnels, le constructeur affiche un chiffre d'affaires en repli de 2,2 % et une marge opérationnelle de 3,8 %.
Groupe Volkswagen résultats financiers troisième trimestre 2026
Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, lors du salon de Shanghai en 2026. ©Volkswagen

Le groupe Volkswagen n'est pas au meilleur de sa forme, mais de là à afficher une perte nette trimestrielle de 5,8 milliards d'euros !

 

Ce mauvais chiffre doit beaucoup à des "effets exceptionnels" qui sont en fait des dépréciations d'actifs. Ainsi, le groupe allemand a annoncé une dépréciation de 7,8 milliards d'euros, dont 6,4 milliards pour Porsche.

 

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Des actifs en Chine, marché où le constructeur fait face à une féroce concurrence, ont aussi été dépréciés à hauteur d'un milliard d'euros. Le total cumulé de ces effets sur neuf mois s'élève à 8,7 milliards, a précisé le groupe Volkswagen.

 

D'autres éléments exceptionnels incluent l'impact financier de l'arrêt de la production de l'ID.4 aux États-Unis, des frais de restructuration et les coûts liés à la cession envisagée de l'usine d'Osnabrück, qui doit être reconvertie à la défense.

 

 

Le chiffre d'affaires trimestriel s'affiche à 75,3 milliards d'euros, en baisse de 6,3 %. Depuis le début de l'année, il atteint 233,38 milliards, en repli de 2,2 %. Ainsi, après neuf mois d'activité, le groupe affiche un résultat opérationnel, hors éléments exceptionnels, de 8,8 milliards.

 

Mais Arno Antlitz, le directeur financier du groupe, a souligné que "même avant les effets spéciaux, la marge opérationnelle s'élevait à 3,8 % après neuf mois, ce qui montre un besoin clair d'action". "Sur 100 euros de chiffre d'affaires, il reste moins de 4 euros de profits", a-t-il illustré.

 

Volkswagen anticipe un effondrement de sa marge pour 2026

 

"Nous devons accélérer et intensifier nos efforts visant à réduire structurellement notre base de coûts", a expliqué Arno Antlitz lors d'une conférence de presse. "Nous n'avons pas de temps à perdre", a-t-il ajouté.

 

Face à la détérioration de son environnement, Volkswagen avait abaissé mi-septembre ses prévisions pour 2026, ne tablant plus que sur une marge opérationnelle pouvant atteindre au maximum 1 % contre 4 à 5 % auparavant. (avec AFP)

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