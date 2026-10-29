Le groupe Volkswagen plombé par des dépréciations d'actifs

Le groupe Volkswagen n'est pas au meilleur de sa forme, mais de là à afficher une perte nette trimestrielle de 5,8 milliards d'euros !

Ce mauvais chiffre doit beaucoup à des "effets exceptionnels" qui sont en fait des dépréciations d'actifs. Ainsi, le groupe allemand a annoncé une dépréciation de 7,8 milliards d'euros, dont 6,4 milliards pour Porsche.

Des actifs en Chine, marché où le constructeur fait face à une féroce concurrence, ont aussi été dépréciés à hauteur d'un milliard d'euros. Le total cumulé de ces effets sur neuf mois s'élève à 8,7 milliards, a précisé le groupe Volkswagen.

D'autres éléments exceptionnels incluent l'impact financier de l'arrêt de la production de l'ID.4 aux États-Unis, des frais de restructuration et les coûts liés à la cession envisagée de l'usine d'Osnabrück, qui doit être reconvertie à la défense.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'affiche à 75,3 milliards d'euros, en baisse de 6,3 %. Depuis le début de l'année, il atteint 233,38 milliards, en repli de 2,2 %. Ainsi, après neuf mois d'activité, le groupe affiche un résultat opérationnel, hors éléments exceptionnels, de 8,8 milliards.

Mais Arno Antlitz, le directeur financier du groupe, a souligné que "même avant les effets spéciaux, la marge opérationnelle s'élevait à 3,8 % après neuf mois, ce qui montre un besoin clair d'action". "Sur 100 euros de chiffre d'affaires, il reste moins de 4 euros de profits", a-t-il illustré.

"Nous devons accélérer et intensifier nos efforts visant à réduire structurellement notre base de coûts", a expliqué Arno Antlitz lors d'une conférence de presse. "Nous n'avons pas de temps à perdre", a-t-il ajouté.

Face à la détérioration de son environnement, Volkswagen avait abaissé mi-septembre ses prévisions pour 2026, ne tablant plus que sur une marge opérationnelle pouvant atteindre au maximum 1 % contre 4 à 5 % auparavant. (avec AFP)