Volkswagen ID. Tiguan : un nouveau nom pour un nouveau départ ?

Volkswagen repense son offre sur le segment C-SUV électrique avec le nouveau ID. Tiguan. Totalement revu sur le plan esthétique, il conserve toutefois les éléments techniques des ID.4 et ID.5 qu’il remplace.

Volkswagen annonce un prix de départ de 43 990 euros pour l'ID. Tiguan. ©Volkswagen

Avec l’ID. Tiguan, Volkswagen entend revenir au cœur du jeu sur le segment des C-SUV électriques. En espérant donc faire mieux qu’avec le duo ID.4/ID.5 qui, de toute évidence, n’a pas rencontré le succès escompté.

L’ID. Tiguan remplace ces deux modèles à compter du début d’année 2027. Avec l’avantage non négligeable de pouvoir miser sur une appellation qui a fait ses preuves au fil des ans. À noter d’ailleurs que le Tiguan thermique et hybride actuel va poursuivre sa route en parallèle.

Un écran pour le passager avant

L’opération reconquête de Volkswagen passe ici principalement par une refonte esthétique extérieure et intérieure. L’ID. Tiguan se présente davantage comme un nouveau produit que comme un restylage des ID.4 et ID.5. Il conserve néanmoins les éléments techniques principaux.

La marque indique avoir pris en compte les attentes de ses clients pour développer l’ID. Tiguan. À bord, l’ergonomie a été retravaillée avec une nouvelle présentation de la planche de bord. Les écrans pullulent avec un combiné d’instruments de 10 pouces et un écran central de 15 pouces repensés et qui peuvent dorénavant être accompagnés d’un écran de 12 pouces pour le passager avant.

Volkswagen a surtout compris que l’excès de numérique pouvait nuire à l’utilisation quotidienne. C’est pourquoi la sage décision a été prise de remettre des boutons physiques pour les commandes essentielles, à commencer par la climatisation. Les commandes tactiles sur le volant disparaissent aussi pour laisser la place à des boutons.

À partir de 43 990 euros

La vie à bord promet donc d’être plus aboutie. En revanche, Volkswagen n’a pas jugé utile de revoir les éléments techniques. L’ID. Tiguan reprend les moteurs et batteries des ID.4 et ID.5. Il sera ainsi proposé en versions à propulsion de 190 ch et 286 ch, respectivement associées à des batteries de 58 et 77 kWh. La version la mieux disante atteindra 600 km d’autonomie. La gamme sera complétée par une version à transmission intégrale 4Motion de 299 ch, également équipée d'une batterie de 77 kWh.

Volkswagen communique un prix de départ de 43 990 euros et une ouverture des commandes à compter du 13 octobre 2026 en France. L’ID. Tiguan, comme les ID.4 et ID.5, devrait être éligible à l’écoscore dans la mesure où il est produit dans l’usine d’Emden, en Allemagne.