Le plan de Porsche pour relancer la machine

Après une année 2025 déjà compliquée, avec des livraisons en baisse de 10 % (279 449 unités) et une marge opérationnelle famélique, à 1,1 %, le premier semestre 2026 n'est pas meilleur.

En effet, Porsche a vendu 122 306 véhicules dans le monde, un chiffre encore en baisse de 16 %. La chute est encore plus brutale en Chine (-32 % ; 14 501 unités) et même en Amérique du Nord (-13 % ; 37 712), son premier marché.

Dans ce contexte, Michael Leiters, le patron de la marque, a dévoilé, depuis le centre de R&D de Weissach, une nouvelle feuille de route. D'ici 2035, pour renouer avec les résultats passés, Porsche veut vendre moins de véhicules mais facturés plus cher.

Il veut abaisser le seuil de rentabilité à 200 000 véhicules par an. Le prix des modèles va grimper, en moyenne, de 20 %. Porsche veut aussi réduire de 20 % le nombre de variantes et ainsi augmenter de 30 % les ventes de celles restant au catalogue. Le constructeur compte aussi accélérer le développement des futurs modèles. Des recettes déjà vues dans le plan du groupe Volkswagen dont Porsche fait partie.

Porsche souhaite augmenter la part des produits sur les segments D et E dans la gamme jusqu'à 45 % (selon sa nomenclature, la 911 et le Cayenne sont sur le segment D). Des produits aux marges bien plus élevées. Le constructeur réfléchit ainsi "à la possibilité d'un SUV dans le segment D, positionné au-dessus du Cayenne."

Cette inflation des tarifs doit s'accompagner d'une forte réduction des coûts. Cela passera notamment par une réduction des effectifs. D'ici 2030, 9 000 postes doivent être supprimés.

Pour gagner en agilité et accélérer la prise de décision, 40 % des postes de direction vont également être supprimés. Au terme du plan, Porsche vise une marge opérationnelle de retour entre 10 et 15 %.

Réduire la voilure en Chine

Quant au marché chinois, le patron Michael Leiters a assumé vouloir "un business plus petit mais plus fort et résilient."

À l'origine d'environ 35 % des ventes de Porsche à son pic, la Chine n'en représente plus que quelque 15 %, une part appelée à encore diminuer. En conséquence, le constructeur veut y réduire son réseau entre 75 et 80 points de vente d'ici fin 2026, contre 150 jusqu'ici.

Jamais de 911 électrique

Face au ralentissement de la demande électrique chez Porsche, Michael Leiters a également confirmé que la marque continuerait d'investir dans les moteurs thermiques et hybrides rechargeables, tout en poursuivant ses investissements dans les technologies électriques.

"Renforcer nos investissements dans les technologies de combustion ne signifie pas se désengager de l'énergie électrique", a-t-il dit, assurant toutefois que "la 911 ne sera(it) jamais électrique".