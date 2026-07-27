Porsche va supprimer 5 000 emplois supplémentaires d'ici à 2035

Porsche est en pleine zone de turbulences. Dans un communiqué, le constructeur allemand vient en effet d’annoncer vouloir supprimer 5 000 emplois supplémentaires d’ici à 2035, dans le cadre d'un vaste programme de réduction des coûts. L'entreprise, dont les bénéfices se sont effondrés en 2025, a également vu ses livraisons reculer de 16 % au premier semestre 2026, pour atteindre 122 306 unités.

Avec les suppressions de postes déjà annoncées en 2025, Porsche prévoit donc de réduire ses effectifs de 8 900 personnes. D'après le constructeur, les 5 000 suppressions de postes supplémentaires seront effectuées "de manière socialement responsable", "grâce aux départs naturels, aux effets démographiques, à l'extension du programme spécial de retraite partielle et aux accords de départ volontaire".

Selon le communiqué, ces coupes font partie d'un accord conclu entre le directoire de Porsche et le comité général d'entreprise, en collaboration avec deux syndicats allemands, dont le puissant IG Metall. Celui-ci garantit "l'emploi et la protection" des sites de production de Porsche "jusqu'à la fin de l'année 2035", c'est-à-dire qu'il "exclut tout licenciement pour motif économique durant cette période".

Par ailleurs, le constructeur s'est engagé à investir un total de 2,1 milliards d'euros dans deux sites du sud-ouest de l'Allemagne, à Zuffenhausen et à Weissach. "Cette mesure vise notamment à garantir que les voitures de sport à deux portes continuent à sortir des chaînes de production de Zuffenhausen à long terme", et que "les activités de développement pour toutes les gammes de modèles restent concentrées à Weissach".

"La prolongation de la protection de l'emploi et des sites jusqu'en 2035, ainsi que les investissements, constituent un signal important pour l'ensemble du personnel et pour le Bade-Wurtemberg (la région où les sites se trouvent, ndlr) en tant que pôle industriel", s'est réjouie Tamara Hübner, représentante d'IG Metall Stuttgart, citée dans le communiqué.

D'autres mesures pour réaliser des économies ont également été annoncées, comme un report d'augmentations salariales jusqu'en 2035 ou le renoncement des cadres supérieurs à des hausses de leur rémunération de base en 2027 et 2028. (Avec AFP)