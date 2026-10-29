Volkswagen veut exporter depuis la Chine

Alors que le groupe Volkswagen est en difficulté en Chine et que le marché chinois baisse fortement, le constructeur allemand veut mettre à profit son expérience locale et son tissu industriel dans le pays pour exporter.

"Nous prévoyons d'exporter au moins 300 000 voitures par an d'ici 2030", a déclaré Ralf Brandstätter, le directeur général du groupe dans le pays, sur le site R&D Volkswagen de Hefei. Des véhicules à destination de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud.

Mais le groupe exportera aussi "de plus en plus la technologie qu'il y a derrière. L'Amérique du Sud sera la première région où nous intégrerons à notre gamme locale des technologies développées en Chine", a-t-il souligné.

Pas d'exportations vers l'Europe

Volkswagen affirme désormais maîtriser en Chine trois technologies essentielles des véhicules modernes, développées en interne : une architecture électronique de pointe (conçue avec l'aide du chinois XPeng), la plateforme et les systèmes d'aide à la conduite (développés avec le chinois Horizon Robotics).

Interrogé pour savoir si ces technologies pouvaient être proposées en Europe, Ralf Brandstätter a indiqué à l'AFP : "Pour le moment ce n'est pas l'idée". "Nous voulons passer par les pays du Sud, où ce type de véhicules devrait fortement séduire nos clients", a-t-il confié.

Pour réduire les coûts et produire des véhicules intelligents adaptés à la Chine, Volkswagen a créé en 2023 à Hefei (Chine) son plus grand centre de recherche et développement hors d'Allemagne, avec environ 3 000 employés chinois et 200 étrangers.

"Ce que nous développons en Chine rend Volkswagen plus compétitif dans le monde entier", a encore assuré Ralf Brandstätter. Selon lui, "les technologies développées en Chine" constituent désormais un "atout stratégique", le pays étant "un moteur d'innovation pour l'ensemble du groupe". (avec AFP)