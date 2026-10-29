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Constructeurs

Volkswagen veut exporter depuis la Chine

Publié le 29 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Disposant d'une base industrielle solide en Chine et maintenant des technologies locales, le groupe Volkswagen compte les utiliser pour être plus compétitif dans le reste du monde. D'ici 2030, il souhaite exporter 300 000 véhicules par an à destination de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud.
VW veut exporter depuis la Chine
Le SUV ID.Unyx 08 fait partie des modèles Volkswagen développés et jusqu'ici réservés à la Chine. ©Volkswagen

Alors que le groupe Volkswagen est en difficulté en Chine et que le marché chinois baisse fortement, le constructeur allemand veut mettre à profit son expérience locale et son tissu industriel dans le pays pour exporter.

 

"Nous prévoyons d'exporter au moins 300 000 voitures par an d'ici 2030", a déclaré Ralf Brandstätter, le directeur général du groupe dans le pays, sur le site R&D Volkswagen de Hefei. Des véhicules à destination de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud.

 

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Mais le groupe exportera aussi "de plus en plus la technologie qu'il y a derrière. L'Amérique du Sud sera la première région où nous intégrerons à notre gamme locale des technologies développées en Chine", a-t-il souligné.

 

Pas d'exportations vers l'Europe

 

Volkswagen affirme désormais maîtriser en Chine trois technologies essentielles des véhicules modernes, développées en interne : une architecture électronique de pointe (conçue avec l'aide du chinois XPeng), la plateforme et les systèmes d'aide à la conduite (développés avec le chinois Horizon Robotics).

 

Interrogé pour savoir si ces technologies pouvaient être proposées en Europe, Ralf Brandstätter a indiqué à l'AFP : "Pour le moment ce n'est pas l'idée". "Nous voulons passer par les pays du Sud, où ce type de véhicules devrait fortement séduire nos clients", a-t-il confié.

 

Le groupe Volkswagen supprimera bien 100 000 emplois d'ici 2030

 

Pour réduire les coûts et produire des véhicules intelligents adaptés à la Chine, Volkswagen a créé en 2023 à Hefei (Chine) son plus grand centre de recherche et développement hors d'Allemagne, avec environ 3 000 employés chinois et 200 étrangers.

 

"Ce que nous développons en Chine rend Volkswagen plus compétitif dans le monde entier", a encore assuré Ralf Brandstätter. Selon lui, "les technologies développées en Chine" constituent désormais un "atout stratégique", le pays étant "un moteur d'innovation pour l'ensemble du groupe". (avec AFP)

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