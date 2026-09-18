Volkswagen anticipe un effondrement de sa marge pour 2026

C'est un avertissement sévère que vient de réaliser le groupe Volkswagen dans un communiqué ce vendredi 18 septembre 2026. Quelques jours avoir validé un plan de restructuration qui devrait aboutir à la suppression de 100 000 emplois au total d'ici la fin de la décennie, l'alerte est particulièrement inquiétante.

Le groupe allemand n’attend plus qu’une marge opérationnelle de 1 % au titre de 2026, très loin de sa précédente prévision comprise entre 4 et 5,5 %. En 2025, cette marge s’était établie à 2,8 %, tandis que le consensus des analystes tablait jusqu’ici sur 4,1 % en 2026. En parallèle, le chiffre d'affaires se maintiendrait à 315 milliards d'euros, contre 321,9 milliards d'euros initialement prévus.

Près de dix milliards d’euros d’éléments exceptionnels

Cette forte dégradation de la rentabilité tient notamment à près de dix milliards d’euros d’éléments exceptionnels attendus sur l’ensemble de l’exercice. Sur ce montant, 900 millions d’euros avaient déjà été comptabilisés au premier semestre de l'année. Le principal impact provient de Porsche AG. Après la révision des perspectives financières à moyen et long terme du constructeur, Volkswagen va enregistrer au troisième trimestre une dépréciation d’environ six milliards d’euros.

À cela s’ajouteront environ deux milliards d’euros de charges au second semestre. Elles seront liées à l’extension des dispositifs de départ anticipé à la retraite, au projet de cession de Volkswagen Osnabrück GmbH et à des dépréciations d’actifs détenus en Chine.

Au-delà de ces charges ponctuelles, Volkswagen met en avant une nouvelle détérioration de son environnement commercial, particulièrement en Chine. Le groupe souligne également une évolution plus rapide que prévu de la demande vers les véhicules 100 % électriques. Ces changements devraient conduire Audi et Volkswagen à réaliser des performances inférieures aux attentes initiales.