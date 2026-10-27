Leboncoin déploie sa propre IA téléphonique pour les acheteurs de voitures d'occasion

Pas de grande communication, juste une mise en service discrète. Durant la troisième semaine d'octobre 2026, Leboncoin a entamé le déploiement d'une intelligence artificielle qui prend la forme d'un répondeur vocal. Un nouveau service de l'infomédiaire destiné à prendre le relais quand les professionnels de la revente de voitures d'occasion ne peuvent pas décrocher le téléphone.

Le système a été conçu avec le concours d'ElevenLabs, une des sociétés de référence en matière d'intégration de voix IA dans des solutions complètes. "Nous cherchions un fournisseur technologique capable de se connecter à notre service de traçage des appels", décrit Olivier Flavier, directeur Mobilité chez Leboncoin, dans un échange avec Le Journal de l'Automobile.

Mise en production complète en 2027

"Ce nouveau robot vocal ne vient pas remplacer l'humain, mais offrir une meilleure expérience de préqualification des demandes", poursuit Olivier Flavier. L'IA va pouvoir écouter les messages des clients, leur poser les toutes premières questions et évaluer la chaleur du lead pour donner un ordre de priorité aux commerciaux.

Quelques distributeurs en bénéficient, notamment pour améliorer les derniers détails et assurer les formations. Le plein déploiement s'achèvera "au premier trimestre 2027". Et le directeur de reprendre avec une forme de prudence : "Nous ne nous livrons pas à une course à l'innovation, mais l'emploi de nouvelles technologies peut s'avérer utile pour vendre plus de voitures d'occasion".

Dans un autre registre, décorrélé de l'IA, Leboncoin met actuellement à l'épreuve Trustoo, la société d'inspection des voitures d'occasion pour le compte des acheteurs. Après un peu plus d'un mois, le premier bilan se veut positif, selon le directeur de la branche Mobilité, qui assure que l'initiative part d'une demande des consommateurs. En pratique, Lebocoin touche une commission d'apporteur d'affaires sur la prestation commercialisée à 149 euros par Trustoo. La collaboration pourrait bien durer.