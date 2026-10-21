La Centrale met en action ses premiers agents IA

Un après avoir acté son rachat par OLX Group, La Centrale sort ses premières solutions reposant sur l'exploitation des agents d'intelligence artificielle (IA). L'infomédiaire qui tenait un stand au Mondial de l'Auto 2026 a pu faire la démonstration de ses avancées auprès des visiteurs, des distributeurs de voitures d'occasion et des particuliers.

Une opportunité inespérée pour la direction. "Nous avons présenté une stratégie en avril dernier et avec de l'avance sur notre feuille de route, nous sommes déjà en mesure de déployer des technologies", se félicite auprès du Journal de l'Automobile, Guillaume-Henri Blanchet, le président de La Centrale.

Automatiser la création de contenus pour les annonces

Le premier agent IA mis en service a été celui capable d'éditer du contenu destiné à enrichir les annonces de voitures d'occasion. Pilot Video a été activé en septembre dernier et depuis cette date, 83 000 des quelques 300 000 publications sur La Centrale ont été embellies par des vidéos, automatiquement générées à partir des photos jointes.

À ce jour, le bilan est encourageant, selon la direction de La Centrale. Les vidéos d'une durée standardisée de 90 secondes ont été visionnées intégralement dans 30 % des cas par les internautes qui les déclenchaient. Ce qui a pour conséquence de prolonger le temps de consultation de l'annonce, passant de 20 secondes à plus de 3 minutes, à en croire les premières statistiques.

La suite se prépare. Cette fois, le mécanisme s'inverse et la vidéo devient l'origine du contenu. En effet, les tests ont débuté pour la fonction Dépôt Vidéo. À partir des images filmées d'une voiture avec un smartphone, l'intelligence artificielle peut générer les photographies du véhicule, identifier ses principales caractéristiques et préremplir les informations nécessaires à sa mise en ligne. La Centrale entend réduire les délais de publication pour les distributeurs.

Le téléphone augmenté

Les travaux de R&D menés avec OLX Group débouchent sur une autre promesse faite par La Centrale. Depuis le mois d'août 2026, la marketplace donne accès à Répondeur IA. À la manière de ce qu'on a pu voir dans le registre de l'après-vente, la solution technologique peut prendre en charge un prospect dont l'appel n'a pas abouti.

"La filiale française est la première de l'écosystème d'OLX Group a déployé cette technologie", assure Guillaume-Henri Blanchet. Près de 5 000 professionnels ont à ce jour activé le service téléphonique de préqualification et prise de rendez-vous. Ils cumulent plus de 20 000 générations de leads enrichis, dont 80 % s'avéraient bien concerner un projet d'achat automobile.

Déléguer les premiers échanges

Au-delà de répondre aux appels, les agents IA pourront, à compter de novembre prochain, mener les premiers échanges. Messagerie IA aura la capacité à puiser dans les bases d'informations pour répondre directement aux questions des acheteurs sur un véhicule identifié, définir leur projet en considérant les besoins de reprise et de financement, puis planifier un rendez-vous dans l'agenda d'un commercial.

Un outil qui s'activera en complément du module WhatsApp disponible depuis cet été. Pour l'internaute, cela prend la forme d'un bouton déclencheur sur le site de La Centrale. Il entre alors directement en contact avec un vendeur par l'application de messagerie. Ce serait dorénavant autour de 20 % des leads pour les revendeurs connectés au module.

Optimiser la gestion de stock

La dernière innovation a trait à la gestion du stock. Avec Pilot IA, La Centrale entend pousser plus loin l'expérience d'accompagnement. On touche ici au cœur de la stratégie agentique du groupe. L'IA croise un gros volume de données en permanence pour étudier le marché et formuler des recommandations d'action.

Pour délivrer le plein potentiel du service, l'interface des distributeurs a été redessinée. Elle intègre non seulement une colonne listant toutes les voitures disponibles, mais aussi une autre pour les suggestions. En fonction du contexte de l'offre et de la demande sur un territoire donné, Pilot IA propose soit des actions commerciales, soit des ajustements tarifaires, soit alors des consommations d'option (comme le boost de visibilité).

Pilot IA veut ainsi servir d'accélérateur de rotation des stocks. Mais il est aussi question de mener l'activité pour préserver la marge commerciale des revendeurs. Dans un second temps, l'agent suit les besoins. Outre le fait d'aider à commercialiser, il préconise les approvisionnements à effectuer dans une logique de gain rapide. "Les structures les plus modestes seront les plus intéressées car elles y gagnent un outil d'analyse qui leur donne cette vision marketing qui peut leur faire défaut", avance Guillaume-Henri Blanchet.