Mondial de l'Auto 2026 : derrière le rêve, l'achat deviendra-t-il réalité ?

Du 13 au 18 octobre 2026, il y aura une certitude : le public qui se massera aux portes du Mondial de l'Auto 2026 viendra pour se faire plaisir. Une récente étude réalisée par Leboncoin Publicités auprès de 1 415 utilisateurs de sa plateforme affirme, en effet, que 95 % des visiteurs se déplacent dans l'intention de rêver devant les voitures.

Les innovations technologiques (20 %) et les nouveautés (17 %) sont les premiers motifs avancés par les personnes sondées. Les voitures exclusives sont reléguées juste derrière au troisième rang (15 %).

Une propension à basculer dans l'inconnu

Cependant, la compétition entre les exposants ne passera pas au second plan. Et pour cause, six visiteurs sur dix entendent faire le déplacement dans l'intention de décider, sinon au moins de préparer le prochain achat automobile du foyer. Les jeux sont alors assez ouverts puisque 63 % des intentionnistes pourraient basculer en faveur d'une marque qu'ils ne connaissaient pas il y a encore deux ans en arrière.

Une aubaine pour les nouveaux venus à condition de manœuvrer finement. En effet, 71 % des personnes interrogées estiment que le prix sera le premier argument. La technologie (57 %), la curiosité (41 %) et l’équipement (38 %) sont les autres éléments d'attractivité les plus forts. Des leviers que les marques fraîchement débarquées en Europe actionnent sans retenue.

Un attrait pour l'électrique

Toutefois, il y a une dimension patriotique indéniable. Deux tiers des consommateurs se disent prêts à dépenser davantage pour acquérir une voiture française. L'étude ne précise pas si les acheteurs considèrent plus l'emblème sur le capot que le lieu de production dans leur réflexion.

Le Mondial de l'Auto 2026 s'ouvre dans un contexte très particulier : la crise des prix des carburants dans les stations-services. Près de six visiteurs du salon sur dix (59 %) souhaitent en priorité découvrir des technologies permettant de réduire la consommation. L'amélioration de l'autonomie est citée dans 39 % des questionnaires et les batteries de nouvelle génération dans 32 %, soit presque autant que la recharge rapide (33 %). En somme, ce sont 58 % des visiteurs intentionnistes qui pourraient prêter bien plus attention à l'offre de voitures électriques.