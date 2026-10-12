Le Mondial de l'Auto 2026 en direct

13h30 : De retour au Mondial de l'Auto deux ans après sa première apparition internationale, la marque chinoise Aito, fruit d’un partenariat entre Seres et Huawei, a présenté sa gamme de SUV premium, notamment les modèles 6, 7, 8 et 9. Le salon de Paris se présente comme une vitrine destinée à accompagner ses ambitions européennes, alors que le constructeur prépare son développement commercial hors de Chine. Elle prévoit en effet d’arriver sur le marché européen en automne 2027.

12h30 : Dans les allées du salon, les marques automobiles chinoises Geely, GAC, BYD ou Zeekr rivalisent d'imagination pour se présenter sous leur meilleur jour. Et leur (omni)présence fait réagir de nombreuses personnalités industrielles et politiques depuis dimanche 11 octobre 2026 : "Notre modèle industriel est confronté à un choc provenant de l'extérieur qui nous remet en question et qui nous interpelle", avait résumé dimanche le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin. Ce salon, a-t-il estimé, doit être l'occasion pour la filière de "montrer qu'elle a envie d'avancer, qu'elle a envie de répondre à ce défi". "Il y a une période chinoise dans l'histoire de l'auto, c'est évident. Il y a eu une période américaine, il y a eu une période allemande", a commenté lundi François Roudier, secrétaire général de l'Organisation internationale de constructeurs automobiles, sur BFM Business, décrivant "des Chinois qui sont beaucoup plus offensifs à l'export". Il existe "une position entre la forteresse America de l'administration Trump et la fête à neuneu européenne où tout le monde rentre", a jugé ce dirigeant.

11h55 : Après avoir visité le stand Renault, où il a notamment approché la R5 Turbo 3e disponible à partir de 130 000 euros, Emmanuel Macron s'est rendu sur le stand de Stellantis avec John Elkann et Antonio Filosa, les dirigeants du groupe. Il a notamment pu admirer la star de Citroën : la nouvelle 2CV, et la Peugeot e208 GTi avec Alain Favey, le patron de Peugeot. Emmanuel Macron s'est fait présenter les dernières nouveautés sur le salon, s'informant notamment de la façon de réduire les coûts de fabrication des batteries électriques, secteur particulièrement encouragé depuis le début de sa présidence avec l'installation de plusieurs usines dans le nord de la France. Face à un marché automobile "difficile" en Europe, le président français a

mis l'accent sur l'innovation et l'électrification des automobiles, pour relancer les ventes françaises et européennes face à la concurrence. Il doit aussi participer à une table ronde sur le véhicule autonome, secteur stratégique et très concurrentiel, au carrefour du secteur automobile et de l'intelligence artificielle (IA), et enjeu de souveraineté.

11h : Lors de sa conférence de presse, GAC a présenté le SUV Aion UT Cross conçu pour l’Europe selon Wei Heigang, président de GAC international. Le constructeur chinois annonce aussi son entité dédiée à l’après-vente et aux services, GAC Care+, et l’ouverture d’un centre de pièces à Amsterdam (Pays-Bas).

10h55 : L'Union européenne va plafonner à 350 000 le nombre de véhicules hybrides importés de Chine chaque année, dans le cadre d'un accord conclu entre Pékin et Bruxelles, a annoncé un responsable européen lundi 12 octobre 2026. D'après Emmanuel Macron, cet accord va permettre de "mieux protéger le marché européen de la concurrence déloyale". "Il est le fruit d'un travail de plusieurs années", a t-il également précisé.

10h50 : À son arrivée au 91e Mondial de l'Auto, le président de la République Emmanuel Macron a indiqué qu'un "accord imminent" entre la France et l'Allemagne allait être conclu pour "mieux protéger" l'industrie automobile européenne face à la concurrence asiatique. L'objectif est de permettre à l'Europe de prendre de nouvelles mesures pour défendre sa filière automobile. "Il va permettre en partie d'avoir de bonnes flexibilités et de trouver aussi un accord sur le contenu européen pour les véhicules", a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails. Emmanuel Macron a tenté de rassurer les industriels français sur le salon parisien où plus d'un tiers des exposants est chinois.

10h44 : la XPeng G9L fait sa première sortie européenne

Porte-étendard de la marque chinoise, le SUV G9L se montre pour la première fois dans un événement européen. XPeng projette de le lancer commercialement au début de l'année 2027, "probablement au salon de Bruxelles", au tarif initial de 74 990 euros.

Son nom reflète le caractère plus luxueux du G9 et l'ambition de XPeng d'aller titiller les références allemandes du segment. Ce véhicule de 5,12 mètres de long pour un empattement de 3,10 mètres avance un argument majeur : un niveau très avancé d'intelligence artificielle mise au service du confort, de la sécurité et de la conduite autonome. Le tout avec une autonomie électrique de 560 à 640 km (WLTP).

10h15 : François Provost, directeur général de Renault : "Nous n’avons pas de problème de technologie face à la concurrence des constructeurs chinois. Nous disposons de toutes les feuilles de route technologiques. Le seul sujet reste la compétitivité de l’écosystème chinois qui reste exceptionnelle. Les études parlent d’un écart de 30 à 40 % par rapport au modèle européen. Nous devons réduire de moitié ce différentiel. Il nous faut donc aller chercher entre 15 et 20 % : c’est ce que nous travaillons avec nos fournisseurs".

9h30 : Alpine n’est pas venue les mains vides au Mondial de l’Auto. La marque a présenté le concept SP1. Le SP1 montre ainsi ce que serait une Alpine 2+2 moderne en reprenant le design de l’ancienne A310 qui fête ses 55 ans cette année.

9h20 : Après avoir relancé sa gamme autour de SUV 100 % électriques, Smart revient aux sources au Mondial de l'Auto 2026. La marque vient en effet d'y présenter en première mondiale sa #2, héritière de l’iconique Fortwo. Fabriquée en Chine, cette minicitadine électrique de 2,75 m de long promet une autonomie allant jusqu'à 290 km en cycle mixte WLTP. Selon nos informations, son prix de départ devrait avoisiner les 20 000 euros.

8h44 : Renault dévoile son concept e-space. Le constructeur redessine l’Espace version 2026. Vers un retour des monospaces ? Aujourd’hui ce n’est qu'un concept qui ne débouchera pas nécessairement sur un produit, mais toute la connectivité et les design extérieur se retrouveront dans les remplaçantes des Scenic et Rafale prévues pour 2028.