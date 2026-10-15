Les véhicules électriques représentent plus de la moitié des commandes de Citroën France

Le Journal de l'Automobile : Quels ont été les retours du réseau après la découverte du concept 2CV ?

Édouard George : Les premiers retours sont extrêmement positifs de la part du réseau, des journalistes, des institutionnels et surtout du public. On retrouve autour de la 2CV des yeux d'enfant, de la joie et de l'envie. Cela démontre que nous avons visé juste avec ce concept.

J.A. : Mais la voiture de série ne sera pas là avant deux ans. Comment allez-vous faire vivre cet enthousiasme dans les mois et années à venir ?

E.G. : Deux ans, c'est à la fois long et court en matière de développement automobile. Nous avons la chance d'avoir des clubs de passionnés de 2CV partout en France et beaucoup d'événements dédiés. Avec l'équipe marketing, le réseau et les clubs, nous allons stimuler l'attente autour de ce véhicule jusqu'à sa commercialisation.

J.A. : Plus globalement, en France, Citroën affiche 93 926 immatriculations VP à fin septembre 2026, soit une hausse de 9,5 % sur un marché à +4,1 %. Quel est votre sentiment ?

E.G. : Les offres que nous proposons à nos clients fonctionnent. Nous bénéficions d'une gamme récente et d'un véritable effet parc. Nos véhicules se voient dans la rue et plaisent en termes de design mais aussi grâce à leur accessibilité, sans compromis sur le confort, la sécurité et la technologie. Nous croissons plus vite que le marché. Il se passe quelque chose de très positif autour de Citroën.

J.A. : En revanche, vous sous-performez en électrique. Ces modèles représentent 26,7 % de vos ventes alors que le marché est à 31,4 %. Comment expliquez-vous cela ?

E.G. : Aujourd'hui, nous vendons plus d'une voiture sur deux en électrique aux particuliers et nous avons plus de 20 000 voitures en portefeuille en France. Par exemple, nous avons vendu 12 000 véhicules électriques dans le cadre du leasing social, mais seuls 2 000 environ sont déjà immatriculés. La performance en commandes est donc aujourd'hui décorrélée de notre performance en immatriculations.

J.A. : Concernant le leasing social, 12 000 véhicules représentent un volume assez important, contrairement à d'autres constructeurs qui ont limité le nombre de dossiers. N'y a-t-il pas un risque sur les retours et les valeurs résiduelles ?

E.G. : Nous avons calé nos prix et nos valeurs de reprise sur les valeurs de marché. De plus, certains clients venus pour le leasing social repartent finalement avec un leasing classique, car l'écart de prix avec nos offres hors leasing social n'est pas très important. Cela démontre que nos tarifs sont accessibles, sans qu'il soit nécessaire de se tourner vers des constructeurs n'ayant ni notre réseau, ni notre histoire.

J.A. : Comment le réseau traverse-t-il cette année sur le plan de la rentabilité ?

E.G. : La rentabilité du réseau augmente fortement. À fin août 2026, nous atteignions déjà le niveau de fin décembre 2025. Le chiffre est en hausse de 40 % par rapport à l'an dernier. Comme le dernier quadrimestre est historiquement élevé et que nous avons un bon portefeuille à livrer, nous prévoyons une rentabilité légèrement positive sur l'ensemble de l'exercice.