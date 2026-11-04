Citroën a validé plus de 12 300 dossiers de leasing social

Citroën a pleinement joué le jeu du leasing social en 2026 et ne s’en cache pas. Une stratégie qui tranche avec les marques qui refusent pour l’heure de communiquer leurs volumes et celles qui ont choisi de lever le pied plus tôt que prévu sur le dispositif. Citroën annonce avoir validé plus de 12 300 dossiers pour l’heure, ce qui représente d’après un communiqué plus de la moitié du volume réalisé par les marques du groupe Stellantis pour cette édition 2026. "Nous démontrons que l’électrique peut répondre aux attentes des Français lorsqu’il est proposé au juste prix", analyse Édouard George, le directeur Citroën et DS France. L’ë-C3 Aircross représente à lui seul plus de la moitié des dossiers validés par la marque.

Citroën remonte sur le podium

Citroën entend prolonger cette dynamique en novembre avec des offres agressives allant jusqu’à 7 000 euros d’avantages clients sur la gamme C4, 6 800 euros sur le C5 Aircross ou encore 4 400 euros sur le C3 Aircross. "Nos offres exceptionnelles de novembre témoignent de notre volonté de poursuivre sur cette lancée", confie Édouard George. Cette proactivité de Citroën se traduit par une percée de 22,5 % sur le canal des particuliers à fin octobre (46 743 unités, selon AAA Data), l’une des meilleures performances du marché. Tous canaux confondus, la marque a livré 105 070 voitures particulières en France depuis le mois de janvier, un volume en hausse de 9,7 %. Suffisant pour récupérer la troisième place du marché, devant Dacia.