Stellantis : Gilles Vidal réorganise les centres de design Citroën, DS et Opel

Depuis son arrivée en octobre 2025, Gilles Vidal s’est principalement attelé à définir la stratégie design des différentes marques européennes dans le cadre du plan FaSTLAne présenté en mai 2026. Un an après son transfert de Renault chez Stellantis, l’heure est à transposer la nouvelle organisation des marques en Europe au niveau des bureaux de design.

Réunification des studios Citroën et DS

Le 8 septembre dernier, Stellantis a annoncé une nouvelle organisation conjointe à Citroën et DS avec à sa tête Xavier Chardon. Marketing, communication, produit, pricing, satisfaction client… tous les services sont désormais communs aux deux marques sauf le design. En plein rush pour le Mondial de l'automobile de Paris, Gilles Vidal a préféré concentrer la communication sur les neuf concept-cars présentés et reporter l’annonce officielle après l’événement parisien. D’autant que le vice-président du design a dû faire des choix. Qui du patron du design Citroën (Pierre Leclercq) ou de DS (Thierry Métroz) sera le gagnant de la réunification des "Rouge de Citroën" et des "Noir de DS" ?

Selon nos informations, ni l’un, ni l’autre. Le gagnant ne serait autre que Sandeep Bhambra qui a suivi Gilles Vidal de Renault chez Stellantis. Ce fidèle à qui l’on doit la nouvelle Renault Twingo était un potentiel candidat à la succession de Gilles Vidal à la tête du design Renault. Le constructeur au Losange lui ayant préféré Alexandre Malval (ex-Mercedes et PSA), Sandeep Bhambra a déposé ses valises chez Stellantis en avril 2026 au poste de vice-président de la stratégie design. Cela étant dit, quid de Pierre Leclercq et Thierry Métroz ?

La succession de Mark Adams chez Opel est ouverte

Outre la fusion des studios Citroën et DS, Stellantis doit assurer la succession de Mark Adams, directeur du design General Motors Europe depuis 2007, qui fêtera ses 65 ans au mois de décembre 2026. Interrogé dans les coulisses du Mondial de Paris, Florian Huetl (CEO d’Opel) a indiqué que son remplaçant "doit parler allemand et connaître cette culture pour bien s’intégrer".

Cela tombe bien, Pierre Leclercq a travaillé à Munich chez BMW de 2005 à 2013. Le papa de la Citroën 2CV concept devrait donc prendre la direction de Rüsselsheim, fief d’Opel, où l’attend un centre de design flambant neuf, actuellement en cours de construction. Néanmoins, le designer belge doit avoir une certaine amertume de ne pas mener la renaissance de la 2CV à son terme mais son nouveau challenge sera de renouveler le style Opel. L’avenir de Thierry Métroz reste, à ce stade, inconnu.