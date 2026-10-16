Mondial de l’Auto 2026 : ce qu’il ne fallait pas manquer

Publié le 16 octobre 2026 ■ Par La Rédaction ■ 2 min de lecture

Pendant une semaine, le Mondial de l'Auto 2026 a battu son plein à Paris. Une soixantaine de marques, dont 25 chinoises, ont exposé leurs concepts et nouveautés devant un public conquis. Retrouvez tous les articles du Journal de l'Automobile liés à cet événement toutefois marqué par un contexte difficile pour la filière en Europe.

Le Mondial de l'Auto a lieu jusqu'au 18 octobre 2026. ©Mondial de l'Auto-Joris Clerc

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