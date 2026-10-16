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Constructeurs

Mondial de l’Auto 2026 : ce qu’il ne fallait pas manquer

Publié le 16 octobre 2026

Par La Rédaction
2 min de lecture
Pendant une semaine, le Mondial de l'Auto 2026 a battu son plein à Paris. Une soixantaine de marques, dont 25 chinoises, ont exposé leurs concepts et nouveautés devant un public conquis. Retrouvez tous les articles du Journal de l'Automobile liés à cet événement toutefois marqué par un contexte difficile pour la filière en Europe.
Mondial de l'Auto 2026
Le Mondial de l'Auto a lieu jusqu'au 18 octobre 2026. ©Mondial de l'Auto-Joris Clerc

L'avenir de l'automobile européenne

 

Festivals de concepts et de nouveautés

 

La Chine en force

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