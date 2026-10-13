Lucid dévoile sa feuille de route pour sa distribution en France

Cette fois-ci, ce nouvel entrant sur le marché de la voiture électrique ne vient pas de Chine, mais des États-Unis. Comparé à Tesla, Lucid, le petit poucet de la voiture électrique américaine, a présenté au Mondial de Paris sa stratégie pour son déploiement commercial en France. "Nous approchons le marché français avec précaution, mais nous estimons que c'est l'un des plus importants d'Europe", présente Lawrence Hamilton, président Europe de Lucid.

Le constructeur américain compte donc s'appuyer sur seize points de vente répartis sur tout le territoire. En parallèle, Lucid Motors prévoit de "multiplier par quatre le nombre de sites agréés afin d'offrir le meilleur service possible", commente le dirigeant. "Trois sont déjà en cours de signature, leur nom sera dévoilé dans les semaines à venir et ils seront opérationnels au cours du premier trimestre 2027", poursuit-il.

Au-delà du maillage territorial, Lucid se distingue également par son modèle de distribution. Contrairement à la majorité des nouvelles marques qui font leur entrée sur le marché français en s'appuyant sur des concessionnaires indépendants, le constructeur américain a opté pour un contrat d'agent. "Le stock sera porté par la marque", présente ce dernier.

Distribution en nom propre aux États-Unis

Cette organisation tranche avec celle retenue sur son marché domestique. Aux États-Unis, Lucid Motors privilégie en effet la vente directe, sans passer par des distributeurs indépendants. À l'image de Tesla, le constructeur commercialise ses véhicules à travers ses propres points de vente, baptisés Lucid Studios, ainsi que sur Internet.

La structure même de sa présence en France est d'ailleurs assez originale puisque le constructeur s'appuie sur Emil Frey France pour toutes les fonctions supports. "L'importateur fournira des services opérationnels sur mesure et facilitera la mise en place d'infrastructures de distribution, tandis que le constructeur conserve la responsabilité de sa marque et de sa stratégie commerciale", avait indiqué Emil Frey France dans un communiqué de presse en septembre dernier.

Une marque haut de gamme et technologique

Pour se démarquer de la concurrence sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, Lucid Motors présente la qualité de service comme l'un des piliers de sa stratégie. "En tant que nouvelle marque, nous devons créer de la confiance auprès de nos clients en proposant un service irréprochable, appuie Lawrence Hamilton. La technologie, notamment sur notre gestion de l'autonomie, est également un autre axe de développement pour être distinctif."

Présent aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse et en Norvège, Lucid a commercialisé 1 500 véhicules en Europe. La gamme s'appuie aujourd'hui sur deux modèles, tous du segment E, la berline Air et le SUV Gravity. La première se décline en plusieurs versions, avec des puissances comprises entre 442 et 1 251 ch et des autonomies allant de 700 à 960 km. Ses tarifs débutent à 86 900 euros et avoisinent les 245 000 euros pour la version la plus puissante.

Le second modèle reprend ce positionnement haut de gamme, mais dans un format SUV davantage tourné vers les familles. Capable d'accueillir jusqu'à sept occupants, il propose des motorisations développant entre 568 et 839 ch, pour une autonomie pouvant atteindre 740 km. Sur le marché allemand, son prix d'entrée est fixé à 95 900 euros.

Mais Lucid a bien conscience que ce format de véhicules reste assez limité sur le marché européen. C'est pourquoi il prévoit de lancer en 2028 un véhicule du segment D, "qui sera décliné en deux ou trois versions", présente Lawrence Hamilton, qui indique également travailler sur la voiture autonome avec des partenariats avec Uber et Bolt.