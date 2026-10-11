Concept DS Fever : la future N°3 ?

DS en aurait-elle fini avec les lignes complexes et les détails stylistiques multipliés ? C’est en tout cas ce que laisse imaginer le concept Fever, qui sera exposé sur le stand de la marque au Mondial de Paris, du 12 au 18 octobre 2026. Présentée comme une étude exploratoire, cette proposition, qui ne préfigure donc pas de véhicule de série, donne toutefois un aperçu de ce que pourrait être une future petite compacte de la marque française. A condition que la proposition soit validée.

De quoi nous rappeler la première DS3, qui s’était écoulée à plus de 800 000 unités entre 2010 et 2019. Certes, elle était en réalité une Citroën C3 remodelée, mais ses lignes plus acérées et son toit personnalisable lui avaient donné une tonalité plus branchée que sa cousine. Elle avait finalement été remplacée par le DS3 Crossback en 2019, un crossover urbain, dont les résultats commerciaux étaient toutefois bien loin de ceux de la citadine.

"L’objectif est d’en faire un objet ultradésirable accessible au plus grand nombre", nous glisse Thierry Métroz, directeur du design chez DS, dont les dernières créations, les N°8 et N°7, se distinguent par un traitement stylistique particulièrement travaillé, voire même complexe. Le concept DS Fever prend ainsi le contrepied et prône un retour à la simplicité.

Le retour à l’essentiel pour maîtriser les coûts

Avec Fever, le constructeur revendique une approche baptisée "design intelligence". Le principe consiste à créer davantage avec moins, en limitant ainsi le nombre de composants. La face avant en constitue l’une des illustrations les plus concrètes. Les projecteurs et les feux de jour sont en effet réunis dans un même ensemble lumineux homogène, tandis que les boucliers monoblocs et la disparition des éléments plastiques rapportés sur les passages de roue et les bas de caisse simplifient les volumes.

Derrière cette simplification se trouvent des objectifs industriels. En réduisant le nombre de composants et en allégeant les architectures, DS entend faciliter et accélérer la conception, tout en abaissant les coûts de développement. La démarche doit également améliorer la qualité perçue grâce à des surfaces plus pures et à des assemblages moins visibles. Une équation qui pourrait s’avérer déterminante pour une éventuelle compacte destinée à reconquérir une clientèle perdue depuis la DS3.

Polyvalence et personnalisation

Long de 4,19 m, large de 1,84 m et haut de 1,46 m, le concept DS Fever entend associer un gabarit contenu à une habitabilité et à un confort dignes des catégories supérieures, comme en témoigne son volume de coffre de 400 l. DS évoque également une autonomie électrique de référence, grâce un large empattement de 2,70 m, qui permet de stocker davantage de cellules de batterie.

La personnalisation constitue l’autre axe fort du concept. Fever inaugure notamment un anneau de pavillon personnalisable selon les préférences du client et un traitement bicolore étendu, dont la séparation des teintes se prolonge jusqu’aux feux arrière, en enveloppant le volet de coffre et le bouclier.

La face arrière est également composée de feux multidimensionnels composés de 16 panneaux de LED et d’un totem numérique qui intègre des animations lumineuses conçues pour communiquer vers l’extérieur, en écho au dispositif vertical placé à l’avant, qui intègre le logo DS illuminé.

Enfin, sur le plan technique, le concept Fever a été conçu pour reposer sur des éléments de la plateforme STLA One. Reste à savoir quelle part de ces partis pris sera conservée sur un éventuel modèle de série, s'il devait y en avoir un.

Puisque, rappelons-le, le DS Fever ne constitue pas, à ce stade, l’annonce officielle d’une future N°3. Elle matérialise néanmoins, pour la marque, une piste de travail de ce que pourrait être une petite DS compacte qui chercherait à conjuguer identité stylistique, polyvalence et maîtrise des coûts de conception.