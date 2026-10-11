Peugeot E-T16 et RCZ Vision : deux concepts pour explorer la sportivité électrique

Peugeot entend mettre l’accent sur l’électrique et la sportivité au Mondial de l’Auto 2026. Pour illustrer cette orientation, la marque au lion ne misera donc pas uniquement sur ses modèles de série. Si la nouvelle e-208 GTI constituera l’une des principales attractions de son stand, aux côtés de l’Hypercar 9X8, engagée en Championnat du monde d’endurance (WEC), qui rappellera les ambitions de Peugeot en compétition automobile, deux concept cars viendront également compléter ce dispositif.

Il y aura le Peugeot E-T16 Concept, qui revisite l’héritage de la 205 Turbo 16 quarante ans après ses deux titres mondiaux en rallye, et le RCZ Vision, qui reprend les codes du coupé au Lion commercialisé entre 2009 et 2015. Au-delà de ces références historiques, les deux prototypes mettent en scène la vision électrique de Peugeot, avec des puissances respectives de 816 et 500 ch, tout en explorant de nouvelles pistes en matière de design, d’ergonomie et de technologies embarquées.

Peugeot E-T16 Concept : la 205 Turbo 16 revisitée avec 816 ch

Présenté en avant-première au salon parisien, le Peugeot E-T16 Concept transpose l’héritage de la mythique 205 Turbo 16 dans un univers futuriste. Il pousse ainsi les codes stylistiques de la prochaine génération de l'e-208 à l’extrême, tout en préfigurant certains éléments du nouveau langage stylistique "Feline Future" que la future citadine électrique inaugurera l'année prochaine.

Développé avec Peugeot Sport, l’E-T16 Concept reçoit trois moteurs électriques, un à l’avant et deux à l’arrière, pour une puissance cumulée de 816 ch. La marque annonce un rapport poids-puissance inférieur à 2 kg/ch, un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et un 0 à 300 km/h en 16 secondes. La transmission intègre d’ailleurs un système de torque vectoring qui répartit le couple entre les roues et les essieux selon les conditions d’adhérence.

La partie technique fait aussi référence à la compétition. Le prototype dispose de freins à disques de 380 mm, d’un frein à main hydraulique vertical et de pneumatiques Michelin de 275 mm de large à l’avant et 315 mm à l’arrière. Peugeot Sport a également travaillé sur le refroidissement de la batterie, avec une technologie dite "side cooling" destinée à limiter la réduction de puissance liée à la température. Selon le constructeur, le concept peut ainsi enchaîner trois tours de la Nordschleife du Nürburgring, soit plus de 60 km, sans limitation de puissance.

Son design multiplie aussi les clins d’œil à la 205 Turbo 16. Le concept arbore en effet des ailes élargies, des prises d’air imposantes, une ligne rouge périphérique et une teinte grise inspirée de la voiture d’origine. À bord, il inaugure également une nouvelle génération du Peugeot i-Cockpit, avec un écran panoramique de 21 pouces et un volant "hypersquare" adapté à la conduite sportive. Malgré cette orientation sportive, Peugeot annonce une batterie de 85 kWh, une architecture électrique de 800 V, une autonomie de 400 km en cycle mixte WLTP et une recharge de 10 à 80 % en moins de 15 minutes.

Peugeot RCZ Vision : une réinterprétation électrique du coupé

Avec le RCZ Vision, Peugeot fait également appel à son patrimoine, mais en faisant référence cette fois au coupé RCZ commercialisé entre 2009 et 2015. Ce concept car constitue quant à lui une autre expression du langage "Feline Future", destiné à inspirer les prochains modèles de la marque. Il explore notamment l’évolution du design et de l’ergonomie à bord mais aussi des nouvelles technologies.

Le concept RCZ Vision repose en effet sur une architecture électrique de 1 000 V, dérivée de la plateforme STLA One, associée à une batterie à électrolyte solide, qui peut se recharger de 10 à 80 % en moins de dix minutes. La voiture développe par ailleurs 500 ch, revendique jusqu’à 600 km d’autonomie et une consommation de 11,5 kWh/100 km en cycle mixte WLTP.

Le prototype sert aussi de vitrine aux technologies "X-by-Wire" de Peugeot, qui remplacent certaines liaisons mécaniques ou hydrauliques par des commandes électroniques. Il associe ainsi une direction "steer-by-wire" au volant hypersquare, ainsi qu’un système de freinage "brake-by-wire".

En parallèle, l’habitacle introduit une nouvelle approche du i-Cockpit, avec des écrans transparents micro-LED configurables. L’écran situé devant le conducteur affiche les informations utiles sans encombrer son champ de vision, tandis que l’écran central peut être éteint pour alléger visuellement la planche de bord.

Sur le plan stylistique, le RCZ Vision reprend le double bossage du toit du modèle originel, tout en étendant la surface vitrée du capot à la poupe. Il conserve également quatre places, avec deux sièges arrière conçus pour accueillir des adultes. Le concept adopte enfin une nouvelle signature lumineuse à trois griffes horizontales et un spoiler arrière actif, intégré à la carrosserie lorsqu’il est au repos.