Peugeot peaufine sa reconquête des clients entre innovations technologiques et sortie de crise du PureTech

Sur les pistes du centre technique de Belchamp, dans l’est de la France, les futures nouveautés de Peugeot enchaînent leurs premiers tours de roue. En pleine phase de reconnexion avec ses clients, la marque au lion affine les contours de sa reconquête, tant auprès des particuliers que des flottes.

Premier symbole de ce renouveau : le lancement d’un nouveau moteur thermique, le Turbo 100, destiné à faire oublier les déboires du bloc PureTech. Ce dernier, fragilisé depuis 2022 par des problèmes de courroie de distribution se dégradant dans l’huile, a durablement entaché l’image de la marque. Le nouveau moteur, désormais couplé à une chaîne de distribution, équipe déjà la 208. Il sera déployé sur le 2008 dès mai 2026 et a même été adopté par Fiat pour sa 600. Peugeot met en avant un important travail de validation, avec plus de 30 000 heures d’essais sur banc et plus de trois millions de kilomètres parcourus, dont des tests au-delà de 200 000 kilomètres.

Mais l’actualité reste chahutée. Un nouveau rappel concerne plus de 210 000 véhicules en France, dont environ la moitié sont des Peugeot. Cette fois, le problème ne touche pas le nouveau moteur, mais un défaut d’espace entre le conduit du filtre à particules et le capuchon de l’alterno-démarreur.

Peugeot tente de restaurer la confiance

Malgré ces épisodes, la direction entend rassurer. "Il n’y a plus de problèmes depuis quatre ans" sur le moteur PureTech, affirme Alain Favey, directeur général de la marque. Depuis 2014, plus de cinq millions d’unités ont été commercialisées en Europe. Initialement salué pour ses gains de poids et sa polyvalence, ce moteur a toutefois souffert de dégradations de courroie et de surconsommation d’huile, notamment sur les versions 1.0 et 1.2.

La gestion de ces défaillances a suscité l’incompréhension des clients. Depuis, des évolutions techniques ont été apportées, notamment sur le dimensionnement de la courroie et la maîtrise de la consommation d’huile. Sur le plan commercial, Peugeot a lancé le certificat "Check+", permettant une prise en charge jusqu’à 100 % des réparations et une extension de garantie jusqu’à 10 ans ou 180 000 kilomètres, sous conditions d’entretien.

À ce jour, 1,3 million de clients ont été concernés par les campagnes de rappel. "Nous voulons tourner la page", insiste Alain Favey, qui a également présenté des excuses pour "une promesse de qualité qui a été mise à mal".

Un repositionnement assumé vers une marque populaire

Au-delà de cette séquence, Peugeot entend relancer sa dynamique commerciale. En 2025, la marque a enregistré 815 000 immatriculations sur un total de 1,08 million de véhicules particuliers et utilitaires, pour une part de marché de 5,3 % en Europe. Mais le début d’année 2026 reste difficile, avec 92 704 immatriculations de voitures particulières sur les deux premiers mois (-5,2 %) et une part de marché de 5,6 %.

Face à ce recul, la stratégie évolue. Peugeot assume désormais pleinement son positionnement de marque populaire, abandonnant toute ambiguïté avec le premium. "Il est important d’avoir une proximité avec une clientèle très large. Notre business est basé sur le volume : nous devons nous adresser à tout le monde avec une promesse de qualité, de style et d’innovation", explique Alain Favey.

Innovation et électrification au cœur de la stratégie

Cette reconquête passe aussi par l’innovation. Parmi les avancées mises en avant figurent le nouveau cockpit Hypersquare et la technologie "steer by wire", qui équiperont la prochaine génération de 208 attendue en 2027. Un modèle stratégique pour la marque, alors que le segment B (berlines et SUV) représente à lui seul 45 % de ses immatriculations.

La future 208 constituera d’ailleurs un tournant majeur. Entièrement électrique, elle reposera sur la nouvelle plateforme STLA Small de Stellantis, dédiée aux véhicules du segment B. "Nous serons au top de l’efficience grâce à cette nouvelle plateforme", assure le dirigeant. En parallèle, une version hybride continuera d’être proposée, mais reposera sur l’architecture actuelle et ne bénéficiera ni du volant Hypersquare ni de la nouvelle direction électronique.

Entre remise à niveau technique, repositionnement stratégique et offensive produit, Peugeot joue une partie décisive pour renouer durablement avec la confiance de ses clients.