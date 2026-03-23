La Fiat 600 se dote d'une version essence équipée du nouveau moteur Stellantis Turbo 100 ch

Après les versions électrique et hybride, Fiat ajoute une motorisation essence à la gamme 600, associée à une transmission manuelle. Il s’agit du premier modèle hors Peugeot, au sein du groupe Stellantis, à s’équiper du nouveau moteur Turbo 100 ch, qui remplace le bloc PureTech 1.2 L.

Ce nouveau moteur équipe déjà les Peugeot 208 et 2008. Pour rappel, il intègre plusieurs nouvelles technologies, comme une chaîne de distribution silencieuse – qui remplace la courroie, point faible du PureTech –, un turbocompresseur à géométrie variable ou encore un système d’injection directe haute pression.

Fiat précise que cette motorisation sera proposée sur toutes les finitions de la 600 au cours du deuxième trimestre 2026. Pour accompagner ce lancement de la version essence, la marque introduit également une série spéciale : la 600 Street.

Cette édition sera ouverte aux commandes à partir du 23 mars 2026. Pensée pour un usage aussi bien urbain qu’extra-urbain par la marque, elle sera limitée à 2 000 exemplaires.

Le moteur Turbo 100 ch équipe la Peugeot 208 depuis mars 2026 et sera disponible sur la 2008 à partir de mai 2026. À noter qu’une déclinaison 110 ch est attendue pour les modèles utilitaires, comme les Peugeot Partner et Rifter.

Enfin, rappelons que Stellantis revient en force sur les motorisations thermiques, en Europe comme aux États-Unis. Le groupe a également annoncé, à la mi-février, la réintroduction de versions diesel sur sept de ses modèles sur le Vieux Continent.