Peugeot veut tourner la page PureTech avec un nouveau moteur essence

Un nouveau moteur essence, le Turbo 100, va arriver très prochainement sur les Peugeot 208 et 2008. Stellantis insiste sur la fiabilité de cette mécanique équipée d’une chaîne de distribution. Un moyen de tourner la page PureTech.

Stellantis, par l'intermédiaire de Peugeot, lance un nouveau moteur essence. ©Peugeot

Une nouvelle génération de moteurs pour tout oublier ? Stellantis, par l’intermédiaire de Peugeot, annonce l’arrivée d’un moteur essence de petite puissance pour succéder aux très controversés moteurs essence 1,2 PureTech.

Le Turbo 100 (1 199 cm3 de cylindrée), c’est son nom, équipera très prochainement les Peugeot 208 et 2008, respectivement à compter des mois de mars et mai 2026. En attendant son déploiement sur les modèles équivalents au sein des autres marques du groupe. Le constructeur évoque également une déclinaison Turbo 110 disponible sur les Partner et Rifter.

Distribution par chaîne

Les ingénieurs ont corrigé la faiblesse majeure des moteurs PureTech en renonçant à la courroie pour une distribution par chaîne. Le constructeur reconnaît que cette solution offre "une durabilité supérieure".

La fiabilité a été au cœur des attentions de cette nouvelle mécanique. Elle a été soumise à plus de 30 000 heures de tests sur bancs d’essai et les premiers prototypes à la route ont cumulé plus de trois millions de kilomètres.

Certains modèles ont dépassé les 200 000 km de roulage. Une mise à l’épreuve qui, selon Peugeot, est la "preuve claire de la fiabilité du moteur". Peugeot ajoute que la garantie de 8 ans ou 160 000 km s’applique également à ce moteur et que les intervalles de révision sont portés à 2 ans ou 25 000 km.

En attendant de juger ce bloc fonctionnant en cycle Miller, Peugeot annonce des consommations mixtes WLTP : 5,1 l pour la 208 et 5,7 l pour un 2008.

70 % de composants nouveaux en valeur

Au-delà du sujet de la fiabilité, de nombreux compartiments ont été revus. Le turbocompresseur (à géométrie variable), le système d’injection (350 bars), les pistons ou encore le bloc-cylindres ont été changés par rapport au PureTech. Le moteur intègre 70 % de composants nouveaux en valeur.

Enfin, en termes de performances, ce Turbo 100 développe un maximum de 101 ch, pour un couple de 205 Nm à 1 750 tr/min. Peugeot indique notamment que le turbo offre plus de répondant à bas régime, de quoi faciliter les dépassements et améliorer l'agrément.