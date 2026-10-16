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Constructeurs

Havana Lan, BYD : "Notre engagement à nous implanter durablement en Europe reste inchangé"

Publié le 16 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
4 min de lecture
Alors que les importations de véhicules hybrides chinois pourraient être limitées à 350 000 unités par an, Havana Lan, directrice générale de BYD et Denza France, reste optimiste. En effet, la première usine européenne du constructeur devrait entrer en action d'ici fin 2026.
BYD Atto 8
Le BYD Atto 8 a été présenté par Stella Li, vice-présidente de BYD. ©MondialAuto

Le Journal de l'Automobile : À fin septembre, vous dépassez déjà les 22 000 voitures immatriculées en France. Cela correspond-il à votre feuille de route ?

Havana Lan : Nous ne sommes jamais pleinement satisfaits. Nous restons en phase de développement et nous cherchons donc toujours à faire mieux.

 

Le groupe Harmony installe Denza et BYD dans un écrin parisien

 

J.A. : Les hybrides rechargeables représentent 64,9 % de vos immatriculations aujourd'hui et l'électrique seulement 35,1 %. Comptez-vous rééquilibrer votre mix ?

H.L. : Notre stratégie est d'avancer avec ces deux piliers, car fabriquer ces deux types de motorisations fait notre force. Nous répondons aux besoins du marché. En septembre par exemple, la part de marché de l'électrique a fortement augmenté, et nos commandes de véhicules à batterie ont suivi cette tendance.

 

Le BYD Atto 8. ©BYD

 

J.A. : Une récente annonce évoque une limitation des importations en Europe de véhicules hybrides chinois à 350 000 unités par an. Cela peut-il contrarier votre croissance ?

H.L. : Nous n'avons pas encore tous les détails et restons dans l'attente d'informations plus concrètes. Néanmoins, cela n'impacte pas notre stratégie car nous finalisons la construction de notre usine en Hongrie qui devrait commencer à produire à la fin de cette année. Le site va fabriquer dans un premier temps des modèles électriques, Atto 2 et Dolphin, mais il est très flexible et capable d'accueillir notre technologie superhybride. Puis, nous avons annoncé que nous recherchions actuellement un deuxième, voire un troisième site en Europe. Notre engagement à nous implanter durablement sur le continent reste inchangé.

 

Bodemer inaugure sa onzième concession BYD

 

Havana Lan, directrice générale de BYD et Denza France. ©BYD

J.A. : Vous comptez aujourd'hui 130 points de vente en France. Êtes-vous satisfaite de cette montée en puissance ?

H.L. : Nous sommes très satisfaits du développement et des performances de notre réseau, avec lequel nous travaillons au quotidien pour offrir le meilleur service à nos clients. C'est un aspect tout aussi crucial que les ventes. Notre objectif reste d'atteindre 200 points de vente d'ici la fin de l'année 2026, même si tous ne seront pas ouverts à cette date. Nous avons déjà identifié de nombreux lieux avec nos distributeurs et nous finalisons les choix.

 

 

JA : Pour la distribution de Denza, vous appuyez-vous seulement sur les investisseurs déjà engagés avec BYD ?

Havana Lan : Les investisseurs déjà engagés avec BYD peuvent se positionner s'ils le souhaitent, mais nous restons ouverts aux discussions avec d'autres partenaires. Cependant, les showrooms Denza et BYD seront totalement distincts.

 

 

J.A. : Au Mondial de l'Auto, vous dévoilez l'Atto 8, un SUV de 5 mètres qui semble peu adapté au marché français, pourquoi ce choix ?

H.L. : C'est en effet un grand gabarit, mais il existe une clientèle pour ce type de véhicule, notamment les familles recherchant sept places. Ce modèle est aussi le premier de notre gamme équipé de la batterie Blade de deuxième génération, permettant une recharge de 10 % à 70 % en 5 minutes, et de 10 % à 97 % en 9 minutes. Il symbolise le savoir-faire de BYD en matière de recharge ultrarapide, une technologie que nous déclinerons dès l'année prochaine sur d'autres véhicules de la gamme.

 

J.A. : Pour bénéficier pleinement de cette technologie, il faut se brancher sur vos superchargeurs. À quel rythme allez-vous développer ce réseau ?

H.L. : Nous prévoyons de déployer notre réseau de superchargeurs dès 2027. Nous en visons au moins une centaine en France, le plus rapidement possible. Notre premier est d'ores et déjà installé dans une concession BYD à Saint-Ouen-l'Aumône (95). Il sera opérationnel dans quelques semaines et pas seulement pour les clients BYD.

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