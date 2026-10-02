Bodemer inaugure sa onzième concession BYD

Et de onze pour Bodemer chez BYD ! Le groupe de distribution vient d'organiser, le 1er octobre 2026, sa onzième inauguration de concession aux couleurs de la marque automobile chinoise. Un site aménagé à Saint-Herblain (44), opérationnel en réalité depuis mai 2026.

Un événement qui s'est déroulé en présence notamment de Dorothée Bonassies, la directrice de BYD France, et de Manon Daher, la vice-présidente et directrice générale du groupe Bodemer. Il y avait également les trois collaborateurs qui animeront cette concession de 450 m2 qui compte des espaces pour les VN, les voitures d'occasion et l'atelier.

Nantes nord et sud

Outre le fait d'être la onzième implantation BYD du groupe entre la Bretagne, la Normandie et la Loire-Atlantique, cette concession double la présence de la marque dans la métropole de Nantes. Une affaire avait été aménagée en 2023, à Rezé, au sud de la ville.

Manon Daher qualifie Nantes de "marché stratégique" pour son groupe et la marque. "Avec Rezé et désormais Saint-Herblain, nous disposons de deux implantations complémentaires", explique-t-elle, arguant d'une meilleure couverture de l’agglomération. Il est vrai qu'à Nantes, il est coutume de prendre position au nord et au sud pour s'assurer d'une plus grande proximité avec la clientèle.

Pour mémoire, hormis dans les deux implantations nantaises, le groupe travaille avec BYD dans les villes de Rennes (35), Brest, Quimper (29), Vannes, Lorient (56), Saint-Brieuc (22), Angers (49), Cherbourg (50) et Caen (14).