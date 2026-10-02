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Distribution

Bodemer inaugure sa onzième concession BYD

Publié le 2 octobre 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le groupe de distribution continue d'investir pour la marque automobile chinoise. En ouvrant une concession à Saint-Herblain (44), Bodemer a non seulement doublé la mise dans la métropole nantaise, mais il se constitue une plaque de onze sites BYD sur la façade ouest.
Le groupe Bodemer invstit pour BYD à Nantes
Le groupe Bodemer a inauguré sa concession nantaise, le 1er octobre 2026. ©Bodemer

Et de onze pour Bodemer chez BYD ! Le groupe de distribution vient d'organiser, le 1er octobre 2026, sa onzième inauguration de concession aux couleurs de la marque automobile chinoise. Un site aménagé à Saint-Herblain (44), opérationnel en réalité depuis mai 2026.

 

Un événement qui s'est déroulé en présence notamment de Dorothée Bonassies, la directrice de BYD France, et de Manon Daher, la vice-présidente et directrice générale du groupe Bodemer. Il y avait également les trois collaborateurs qui animeront cette concession de 450 m2 qui compte des espaces pour les VN, les voitures d'occasion et l'atelier.

 

Nantes nord et sud  

 

Outre le fait d'être la onzième implantation BYD du groupe entre la Bretagne, la Normandie et la Loire-Atlantique, cette concession double la présence de la marque dans la métropole de Nantes. Une affaire avait été aménagée en 2023, à Rezé, au sud de la ville.

 

Manon Daher qualifie Nantes de "marché stratégique" pour son groupe et la marque. "Avec Rezé et désormais Saint-Herblain, nous disposons de deux implantations complémentaires", explique-t-elle, arguant d'une meilleure couverture de l’agglomération. Il est vrai qu'à Nantes, il est coutume de prendre position au nord et au sud pour s'assurer d'une plus grande proximité avec la clientèle.

 

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Pour mémoire, hormis dans les deux implantations nantaises, le groupe travaille avec BYD dans les villes de Rennes (35), Brest, Quimper (29), Vannes, Lorient (56), Saint-Brieuc (22), Angers (49), Cherbourg (50) et Caen (14).

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