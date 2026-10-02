Sofipel ouvre un site XPeng à Brest

Après s'être développé avec Honda dans le Calvados (14), le groupe Sofipel enchaîne en ouvrant un deuxième site XPeng.

En effet, après celui de Lorient (56), le groupe breton offre un écrin à XPeng dans la ville de Brest (29). Le constructeur chinois qui comptait 70 sites fin 2025 complète ainsi son maillage.

Le site a ouvert le 1er octobre 2026 à un "emplacement stratégique" selon Sofipel, au sein de "Sélection Autostore, boulevard de l'Europe".

Arrivée du XPeng L03

En 2025, Sofipel a commercialisé 22 000 véhicules d'occasion, dont 14 000 à particulier. Le groupe s'appuie sur 28 sites et 480 collaborateurs. Au chapitre du VN, Sofipel distribue les marques Mazda, Honda, MG et XPeng.

Quant à la marque chinoise XPeng, après avoir totalisé 3 313 immatriculations en 2025 (47 unités par point de vente), elle continue sa route en 2026 avec déjà 5 513 unités (+160,2 %) écoulées à fin septembre 2026.

Elle va profiter du Mondial de Paris pour dévoiler son nouveau crossover : le L03. Un modèle compact de 4,65 m qui sera proposé en 100 % électrique ou avec un prolongateur d'autonomie (REEV).