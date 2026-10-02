Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Sofipel ouvre un site XPeng à Brest

Publié le 2 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Le groupe breton, notamment spécialiste du véhicule d'occasion, poursuit son développement dans la distribution de voitures neuves avec la marque chinoise. Après Lorient (56), Sofipel a ouvert, le 1er octobre 2026, un nouveau site XPeng à Brest (29).
XPeng Sofipel Brest
Le groupe Sofipel a ouvert une concession XPeng à Brest (29). ©Sofipel

Après s'être développé avec Honda dans le Calvados (14), le groupe Sofipel enchaîne en ouvrant un deuxième site XPeng.

 

En effet, après celui de Lorient (56), le groupe breton offre un écrin à XPeng dans la ville de Brest (29). Le constructeur chinois qui comptait 70 sites fin 2025 complète ainsi son maillage.

 

Avec Honda et HyperAuto, Sofipel réalise une double inauguration à Caen

 

Le site a ouvert le 1er octobre 2026 à un "emplacement stratégique" selon Sofipel, au sein de "Sélection Autostore, boulevard de l'Europe".

 

Arrivée du XPeng L03

 

En 2025, Sofipel a commercialisé 22 000 véhicules d'occasion, dont 14 000 à particulier. Le groupe s'appuie sur 28 sites et 480 collaborateurs. Au chapitre du VN, Sofipel distribue les marques Mazda, Honda, MG et XPeng.

 

Quant à la marque chinoise XPeng, après avoir totalisé 3 313 immatriculations en 2025 (47 unités par point de vente), elle continue sa route en 2026 avec déjà 5 513 unités (+160,2 %) écoulées à fin septembre 2026.

 

Elle va profiter du Mondial de Paris pour dévoiler son nouveau crossover : le L03. Un modèle compact de 4,65 m qui sera proposé en 100 % électrique ou avec un prolongateur d'autonomie (REEV).

 

L'intérieur de la concession brestoise XPeng de Sofipel. ©Sofipel

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Bodemer inaugure sa onzième concession BYD

Bodemer inaugure sa onzième concession BYD

Pelras, un groupe de distribution à contre-courant

Pelras, un groupe de distribution à contre-courant

Comment les marques chinoises font leurs ventes en France

Comment les marques chinoises font leurs ventes en France

La Macif et Cosmobilis lancent une plateforme de vente de voitures

La Macif et Cosmobilis lancent une plateforme de vente de voitures

Renault Retail Group s'installe dans le bassin d'Arcachon

Renault Retail Group s'installe dans le bassin d'Arcachon

Mondial de l’Auto 2026 : Jeep confie son stand au groupe Neubauer

Mondial de l’Auto 2026 : Jeep confie son stand au groupe Neubauer

Laisser un commentaire

cross-circle