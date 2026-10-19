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Constructeurs

Le Mondial de l'Auto 2026 a accueilli 518 372 visiteurs

Publié le 19 octobre 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Du 12 au 18 octobre 2026, le Mondial de l'Auto a accueilli 518 372 visiteurs et plus de 6 000 essais de véhicules ont eu lieu. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour octobre 2028 avec un week-end supplémentaire d'exposition.
Mondial de l'Auto 2026 - Crédits photos Louis Westerloppe
L'édition 2028 du Mondial de l'Auto s'étendra sur deux week-ends. ©MondialAuto/Louis Westerloppe

La 91e édition du Mondial de l'Auto a refermé ses portes le 18 octobre 2026 au soir. Durant les six jours de l'exposition, le salon aura accueilli 518 372 visiteurs, soit un chiffre en augmentation de 2 % par rapport à l'édition 2024.

 

Mondial de l’Auto 2026 : ce qu’il ne fallait pas manquer

 

"Avec cette édition, nous avons voulu célébrer l’automobile dans toute sa diversité : celle qui accompagne notre quotidien, celle qui nous fait rêver et celle qui ouvre de nouvelles perspectives" explique Serge Gachot, le directeur du salon dans un communiqué.

 

"Le Mondial de l'Auto a donné à chacun l’occasion de découvrir, de comparer, d’essayer et d’échanger avec ceux qui font avancer cette industrie. Un grand merci aux exposants, à nos partenaires et au public d’avoir fait vivre cette passion commune", poursuit-il.

 

L'organisateur affirme même que de nombreux projets d'achat se sont concrétisés permettant aux constructeurs d'enregistrer un nombres records de commandes.

 

L'évènement a également eu, en cette année pré-électorale, une certaine sensibilité politique avec, en plus du Président de la République, pas moins de 36 "déambulations politiques", contre 17 en 2024.

 

Le Mondial de l’Auto 2024 a dépassé le cap des 500 000 visiteurs

 

Le salon indique que le centre d'essais mis en place, avec plus de 100 modèles disponibles, a totalisé 6 000 prises en main, dont 2 700 pour la découverte de la conduite automatisée.

 

"Le succès de cette édition nous donne encore plus d’ambition pour 2028", conclut Serge Gachot. "Nous vous donnons rendez-vous en octobre, avec un format allongé incluant deux week-ends et une nouvelle implantation, pour accueillir davantage de visiteurs et donner une nouvelle dimension à cette grande fête de l’automobile."

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