Opel STX Concept : un aperçu des futurs breaks électriques du Blitz

Opel ne viendra pas les mains vides au Mondial de Paris 2026. La marque allemande entend mettre l’accent sur la sportivité, en présentant aux visiteurs français sa nouvelle Corsa GSE, déclinaison sportive de la citadine et cousine technique de la Peugeot e208 GTI. Elle profitera également du salon parisien pour montrer la GSE 27FE, sa monoplace engagée dans la prochaine saison de Formule E.

Mais tous les regards des visiteurs seront sans doute braqués sur le nouveau concept car d’Opel, qui prend le nom de STX Concept (pour Opel Sports Tourer eXperimental Concept). Sans préfigurer un modèle de série, il a néanmoins pour objectif de donner un aperçu des orientations stylistiques et technologiques que le constructeur allemand souhaite appliquer à ses futurs breaks électriques.

"Avec notre Opel STX Concept, nous réinterprétons le break ! Avec son design audacieux, notre dernier concept car de Rüsselsheim réaffirme la vision d’Opel, qui associe ingénierie allemande et design visionnaire. Le STX Concept préfigure le break de demain : une alliance entre émotion, plaisir de conduite, fonctionnalité et efficacité. Il révèle également les nouveaux codes stylistiques qui façonneront les futurs modèles Opel et souligne le rôle pionnier de la marque dans le domaine des breaks en Europe", déclare Florian Huettl, patron de la marque.

Une face avant redessinée

Premier élément marquant, la face avant du concept car adopte une nouvelle interprétation de l’Opel Vizor, le nom donné au visage des modèles de la marque. Dévoilé sur le concept GT X Experimental en 2018, puis inauguré par le lancement du Mokka en 2021, cet élément stylistique gagne en hauteur et en présence sur le STX Concept.

Sa signature lumineuse repose ici sur des lamelles verticales inclinées, qui s’estompent progressivement vers le centre, où se trouve le Blitz éclairé, tandis qu’un pli sur le capot prolonge le dessin de la face avant.

À l’arrière, la silhouette plongeante doit permettre de préserver la fonctionnalité du coffre tout en renouvelant les proportions du break. Le motif en lamelles se retrouve d’ailleurs également dans les feux horizontaux, encadrant un lettrage Opel éclairé.

Le travail stylistique s’étend aux flancs, avec des surfaces sculptées, des montants C soulignés par des bandeaux lumineux en verre et un marquage STX rétroéclairé. La carrosserie repose sur des porte-à-faux courts et des passages de roue largement évasés, tandis que des caméras viennent remplacer les rétroviseurs extérieurs traditionnels.

Une aérodynamique travaillée

L’efficience constitue l’autre axe de développement du concept. Opel a en effet intégré plusieurs dispositifs aérodynamiques mobiles, destinés à adapter les flux d’air aux conditions de conduite. À l’arrière, on retrouve par exemple des diffuseurs qui se déploient sous la carrosserie à certaines vitesses. Des éléments verticaux situés derrière les roues s’écartent également vers l’arrière pour réduire la traînée et améliorer la stabilité, tandis que les jantes ont aussi été optimisées sur le plan aérodynamique.

Sous le capot, Opel explique que son concept embarque une architecture électrique associée à une transmission intégrale et une vitesse maximale supérieure à 200 km/h. Mais au-delà de l’exercice de style, le STX Concept doit illustrer les prochaines évolutions du design Opel. Son nom fait en effet référence aux modèles Sports Tourer, dont l’Astra Sports Tourer constitue l’actuel représentant de cette famille chez le constructeur allemand. Une lignée qui remonte notamment à l’Olympia Rekord Caravan, lancée en 1953, puis à la Kadett Caravan. Reste à savoir quels éléments de cette étude seront repris sur les futurs modèles de série.