Une très belle vision de l’Alpine A310

Les nouveautés et surprises sont nombreuses lors de cette édition du Mondial, mais les plus belles lignes sont sans doute celles du concept Alpine A310 Vision.

La marque de Dieppe rend ainsi hommage à l'A310, dévoilée en 1971. Le modèle fête donc son 55e anniversaire, dans sa version 4 cylindres, et ses 50 ans dans la déclinaison V6.

Ce concept "célèbre l’héritage de la marque tout en illustrant le potentiel créatif offert par la nouvelle plateforme APP (Alpine Performance Plateform)", explique le constructeur.

Une plateforme qui devrait servir de base à trois produits : la nouvelle A110, une variante roadster de la berlinette, et un coupé 2+2, donc l'A310.

Mais cette A310 sera-t-elle un jour sur nos routes ? C'était le plan initial d'Alpine. Phillipe Krief, le patron d'Alpine, avait annoncé trois nouveaux modèles Alpine lors du nouveau plan FutuREady présenté le 10 mars 2026 par le groupe.

Mais dans le même temps, François Provost, le patron du groupe Renault, avait annoncé qu'Alpine devrait maintenant montrer "qu'elle rapporte, avant de dépenser davantage". De quoi brouiller les cartes.

En 2025, la marque a mis à la route 10 970 modèles (+139,2 %) et la tendance sur le premier semestre 2026 était également positive avec 8 538 véhicules vendus (+69,1 %). Les derniers exemplaires de l'A110 se vendent bien (1 607 unités ; +22,4 %) et l'A290 est en forte croissance avec 5 884 unités (+71,6 %). En revanche, l'A390 peine à trouver sa place avec seulement 1 041 unités au premier semestre 2026.

En France, le principal marché de la marque, si l'A290 se vend bien (3 531 unités ; +21 % en France à fin septembre 2026), le décollage de l'A390 n'est pas à la hauteur des ambitions. Le modèle cumule 1 003 immatriculations dans l'Hexagone à fin septembre. Un volume qui a entraîné la réduction de la production du modèle dans l'usine de Dieppe.

La cadence journalière est passée de 30 à 15 exemplaires, alors que la ligne était dimensionnée pour monter à 50 unités par jour.

Une A110 pas seulement électrique ?

La plateforme APP sera utilisée pour la première fois sur la future A110 qui sera lancée en 100 % électrique. Compte tenu du marché, Philippe Krief avait toutefois indiqué que cette base technique pouvait également accueillir une mécanique thermique. Mais pour l'heure, officiellement, aucune berlinette hybride n'est annoncée.

Une future berlinette que l'on a pu découvrir au travers d'une sculpture sur le stand de la marque. Elle laisse deviner quelques évolutions de style mais sans bouleverser un style iconique et reconnaissable de tous. Cette nouvelle berlinette devrait être une réalité commerciale en 2028.