Philippe Krief, le CEO d’Alpine, quittera ses fonctions début décembre 2026
Publié le 26 novembre 2026
■Par Pierre Vignal
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5 min de lecture
À la suite de la réorganisation d’Alpine présentée aux syndicats le 12 novembre 2026, Le Journal de l’Automobile révèle que le directeur général de la marque, Philippe Krief, quittera son poste début décembre 2026.
Au Mondial de Paris, Philippe Krief (à gauche), aux côtés de Zinédine Zidane et de Pierre Gasly, ne laissait rien paraître sur la réorganisation d’Alpine qui s’annonçait un mois plus tard. Le CEO de le marque tricolore quittera ses fonctions au début du mois de décembre. ©Alpine
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