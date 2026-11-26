Philippe Krief, le CEO d’Alpine, quittera ses fonctions début décembre 2026

Publié le 26 novembre 2026 ■ Par Pierre Vignal ■ 5 min de lecture

À la suite de la réorganisation d’Alpine présentée aux syndicats le 12 novembre 2026, Le Journal de l’Automobile révèle que le directeur général de la marque, Philippe Krief, quittera son poste début décembre 2026.

Au Mondial de Paris, Philippe Krief (à gauche), aux côtés de Zinédine Zidane et de Pierre Gasly, ne laissait rien paraître sur la réorganisation d’Alpine qui s’annonçait un mois plus tard. Le CEO de le marque tricolore quittera ses fonctions au début du mois de décembre. ©Alpine

Comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Lors du Mondial de Paris, les déclarations de François Provost, CEO du groupe Renault, avaient déjà révélé qu'il y avait de la friture sur la ligne avec le patron d'Alpine, Philippe Krief. D'un côté, le successeur de Luca de Meo reconnaissait que les "ambitions d'Alpine étaient trop élevées", tout en glissant à l'oreille du président de la République qu'"Alpine F1 faisait perdre de l'argent au groupe Renault". De l'autre, le patron de la marque de Dieppe se montrait optimiste malgré les difficultés. Sans doute trop au goût du très pragmatique François Provost.

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