Forte d'un incontestable succès, l'Alpine A290 va s'exporter jusqu'au Japon. La marque peut compter sur 22 points de vente dans le pays et une aura bien entretenue par l'A110 qui y roule depuis 2018.

Le réseau Alpine compte 22 points de vente au Japon. ©Alpine/Ryota Sato

Même si François Provost avait mis en pause l'internationalisation d'Alpine, en voulant d'abord des résultats en Europe, la marque va tout de même lancer son A290 au Japon. Un marché si spécifique, mais où Alpine a toujours eu un joli succès. Certes, cela reste mesuré en volume avec, par exemple, 214 unités en 2025 sur les 10 970 unités (+139,3 %) écoulées par la marque.

Alpine souligne que l'A110, au Japon depuis 2018, "a fédéré une clientèle fidèle parmi les passionnés de voitures de sport du pays. Je suis convaincu que l'Alpine A290 correspond exactement au type de modèle que les conducteurs japonais sauront reconnaître et apprécier", indique Philippe Krief, le directeur général d'Alpine.

Toujours est-il que l'A290 débarque sur l'archipel avec une finition Première Édition reposant sur l'A290 GTS à laquelle ont été ajoutés des équipements tels que l'Alpine Drive Sound, un système audio haute-fidélité Devialet et une sellerie en cuir Nappa. Une série limitée à 100 exemplaires.

"Alors que nous passons du statut de constructeur d'une seule voiture de sport à celui de véritable marque de performance électrique multiproduit à l'échelle mondiale, le Japon est essentiel pour valider cette ambition", explique encore Philippe Krief.

Pour cela, Alpine pourra s'appuyer sur un réseau de 22 points de vente dans le pays, plutôt centré sur les métropoles de Tokyo et Osaka. Au-delà du Japon, le réseau Alpine compte 251 points de vente et couvre 28 pays. Rien qu'en France, la marque voulait doubler son réseau.

En attendant la nouvelle A110 et sans réellement pouvoir compter sur l'A390 jusqu'ici (seulement 1 791 unités à fin septembre 2026), l'A290 assure la croissance d'Alpine. Après avoir représenté 74,7 % des ventes de la marque en 2025 (8 198 unités), elle fait encore mieux en 2026.

Après neuf mois d'activité en 2026, Alpine affiche +65,6 %, avec 12 269 unités, et l'A290 totalise déjà 8 608 unités, soit plus que sur toute l'année 2025.