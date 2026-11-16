Quelles sont les marques les plus électriques en octobre 2026 en France ?

Avec une hausse de 81,7 % des immatriculations en octobre 2026, la voiture électrique poursuit son envolée sur le marché français. Mais derrière cette dynamique se cachent de fortes disparités entre les constructeurs. Entre les volumes et le mix énergétique, les écarts se creusent.

Grâce à l'EV2 ainsi qu'à l'EV4, Kia a vu ses ventes d'électriques s'envoler en octobre 2026. ©Kia

Avec une progression de 81,7 % en octobre 2026 et une part de marché de 41,5 %, les immatriculations de voitures électriques battent des records de mois en mois sur le marché français. Le leasing social, la fiscalité incitative pour les ventes aux entreprises et la situation géopolitique responsable de la flambée des prix à la pompe expliquent cette très forte progression.

Loin devant, Renault (14 610 unités ; 69,6 %), suivi par Peugeot (8 001 ; +62,9 %) et Citroën (4 630 ; +89,4 %), forment le trio des marques qui ont immatriculé le plus de voitures électriques. Néanmoins, au-delà des volumes, la part de cette énergie n'a pas le même poids chez toutes les marques.

Chez certains constructeurs, l'électrique a en effet pris une ampleur exceptionnelle. Si l'on met de côté Leapmotor (95,1 % ; 1 332 immatriculations électriques) dont la gamme est principalement composée de modèles électriques, 84,5 % des modèles immatriculés par Volvo étaient 100 % à batterie, ce qui représente 1 010 voitures, une progression de 69,2 %. Ces résultats sont portés par les EX30 (533 unités) et EX40 (314) qui couvrent 83,8 % des ventes d'électriques.

Kia change de dimension

Mais la performance la plus importante est à chercher du côté de Kia. Avec une hausse de 653 %, les mises à la route des modèles électriques (2 794 unités) ont explosé pour représenter 70,9 % du mix de la marque. Le déploiement de l'EV4 et l'arrivée récente de l'EV2 sont les principales raisons de cet emballement. Ces deux modèles couvrent à eux seuls 64 % des immatriculations de la marque sud-coréenne et 90,4 % de ses immatriculations électriques.

Kia se félicite d'une telle envolée alors que la marque a connu un début d'année difficile. L’essentiel des livraisons de l'EV2 s’effectue à particulier, à la différence de l’EV4, qui rencontre davantage son public sur le canal des flottes, indiquait Marc Heidrich lors d'une interview au Journal de l'Automobile à l'occasion du salon de l'automobile de Paris.

Hyundai dans les traces de Kia

Hyundai a connu un mois semblable, néanmoins dans des proportions moindres. Les électriques ont couvert 57,8 % du mix énergétique, ce qui a représenté 2 267 véhicules, soit un volume qui a plus que doublé (+131 %). Ici, c'est la version électrique du Kona (1 172) qui est à l'origine de cette progression. Ce modèle a couvert plus d'une mise à la route sur deux.

Avec une part de marché de 57,6 %, l'arrivée de la Raval fait passer Cupra dans une autre dimension. La marque a de très fortes ambitions pour ce modèle du segment B, qui repose sur la même plateforme que la Volkswagen ID. Polo. Elle s'est immatriculée deux fois plus que la Born.

Renault Twingo et R5 en force

De son côté, Renault poursuit sa forte progression sur l'électrique. Avec 14 610 immatriculations, la marque est de loin la première marque électrique de France, énergie qui représente 56,3 % de son mix. La Twingo (4 747) et la R5 (4 666) éclipsent le Scenic, car ces deux modèles couvrent 67 % des ventes électriques de Renault.

Chez Ford, BMW et Skoda, la batterie couvre la moitié des immatriculations d'octobre. Mention spéciale pour Ford. La marque américaine voit ses immatriculations passer à la vitesse supérieure avec une progression de 167,3 %. Néanmoins, attention à la lecture des chiffres. Dans cette forte progression, qui reste néanmoins modeste pour une marque généraliste (1 497), 57 % des ventes sont réalisées par l'Explorer (859), dont 78,5 % ont été immatriculés auprès de loueurs longue durée.

Porté par les entreprises, BMW voit aussi ses ventes d'électriques doubler (+97,5 %), des proportions relativement similaires pour Skoda (+88,9 %). Dans les deux cas, cette énergie représente la moitié des volumes de deux marques.

Enfin, n'oublions pas les bons résultats de Fiat dont les ventes d'électriques sont un peu plus équilibrées que les autres marques. Si elles ne progressent que de 22,3 %, elles représentent néanmoins 46,9 % du mix, soit 1 290 véhicules. Mention spéciale à la Panda électrique qui couvre 68,8 % des immatriculations du modèle, mais notons aussi la bonne tenue de la 500e (59,5 % du mix) et, dans une moindre mesure, de la 600e (28,2 %).

Top 10 des marques dont l'électrique représente la part la plus importante dans le mix énergétique en octobre 2026

Part de l'électrique dans le mix énergétique Volume Progression 1 Leapmotor 95,1 % 1 332 248,8 % 2 Volvo 84,5 % 1 010 69,2 % 3 Kia 70,9 % 2 794 653 % 4 Hyundai 57,8 % 2 267 131 % 5 Cupra 57,6 % 1 074 21,5 % 6 Renault 56,3 % 14 160 69,9 % 7 Ford 51,6 % 1 497 167,3 % 8 BMW 51,2 % 2 749 97,5 % 9 Skoda 49,7 % 2 373 88,9 % 10 Fiat 46,9 % 1 290 22,3 %

Source AAA Data.

Méthodologie : nous avons retenu les marques dont les immatriculations dépassaient les 1 000 unités sur le mois et dont la gamme est multi-énergie, ce qui élimine Tesla de ce classement.

Top 10 des marques qui vendent le plus de voitures électriques en octobre 2026

Volume Progression Part de l'électrique dans le mix énergétique 1 Renault 14 610 69,6 % 56,3 % 2 Peugeot 8 001 62,9 % 43,4 % 3 Citroën 4 630 89,4 % 41,5 % 4 Kia 2 794 653,1 % 70,9 % 5 BMW 2 749 97,5 % 51,2 % 6 Volkswagen 2 647 57,9 % 31,5 % 7 Tesla 2 410 35,2 % 100 % 8 Skoda 2 373 88,9 % 49,7 % 9 Hyundai 2 267 131,1 % 57,8 % 10 Mercedes 1 938 114,1 % 45,9 %

Source AAA Data.