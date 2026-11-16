Pour rester dans la course et compétitif, notamment sur les voitures électriques et les véhicules utilitaires, le groupe Renault souhaite embaucher 2 000 personnes d'ici fin 2028 dans ses usines françaises. Ce plan baptisé "France Industrie futuREeady" comporte aussi un volet de 1 000 départs volontaires.

Renault va embaucher 2 000 personnes, dont 1 650 dans ses usines françaises. ©Renault

À l'heure où de nombreux constructeurs européens, notamment allemands, annoncent des coupes dans les effectifs, Renault va au contraire embaucher dans ses usines françaises.

Il faut dire que les quatre usines d'assemblage du groupe dans l'Hexagone ont un taux d'utilisation (avec deux équipes) supérieur à 100 %. Celle de Douai (59) dépasse également ce seuil mais avec trois équipes. Thierry Charvet, directeur industriel et qualité du groupe Renault, parle "d'une activité soutenue notamment dans l'univers des véhicules électriques et des utilitaires légers."

Cela étant, même si la situation apparaît relativement bonne, Renault ne veut pas se laisser déborder par une concurrence toujours plus dure et veut encore améliorer la compétitivité de son appareil industriel. Le constructeur souhaite aussi rééquilibrer ses effectifs.

Demeurer la référence européenne

Ainsi, lundi 16 novembre 2026, le constructeur a présenté aux syndicats, à l'occasion d'un observatoire des métiers, un plan baptisé "France Industrie futuREeady" touchant un large périmètre allant au-delà de la seule production. Il englobe la qualité de fabrication, la supply chain ou encore l'immobilier.

"Nous devons être lucides sur nos atouts et sur les progrès que nous devons faire", explique Thierry Charvet qui souhaite que Renault demeure la référence européenne dans bien des sujets et notamment ceux dont il a la responsabilité.

Ce plan semble aussi avoir pour but d'anticiper de potentielles turbulences dans l'univers des petites voitures électriques et des véhicules utilitaires encore assez peu touchés par la vague chinoise actuelle qui, en revanche, challenge les produits comme les Captur et Duster.

De futures turbulences qui pourraient prendre la forme de la future 2CV, qui reposera sur une plateforme chinoise, ou du prochain Transit City de Ford qui arrivera directement de Chine.

2 000 embauches dans les deux ans

Dans les faits, Renault va lancer 2 000 embauches au cours des deux prochains exercices. Ainsi, le constructeur veut renforcer ses "cols bleus" avec 1 650 embauches d'agents de production et d'opérateurs qualifiés. Des recrutements qui seront en partie réalisés parmi les intérimaires mais aussi avec de nouveaux entrants pour assurer le renouvellement.

Ce plan s'accompagne également de 500 000 heures de formation, notamment dans les nouveaux métiers qui sont liés à l'électronique de puissance, la data, l'IA ou encore la maintenance où les effectifs sont en tension.

1 000 départs volontaires

Cette réorganisation industrielle s'accompagnera également d'un plan de départ volontaire de 1 000 personnes. Rappelons ici que le périmètre concerné par ces mouvements en France totalise 15 500 personnes.

Ce plan de départ, dont les modalités ne sont pas encore complètement négociées, s'adressera principalement aux cols blancs, mais certains métiers en tension n'y seront pas éligibles.

Ce plan "France Industrie futuREeady", qui devrait être discuté d'ici la fin du mois avec les syndicats, touche principalement la France, car le constructeur y a sa plus grande base, mais les autres pays où il est implanté devront aussi apporter leur écot.

Rappelons que dans le plan stratégique futuREady dévoilé par François Provost, l'un des objectifs est de réduire les coûts de production de 20 % en actionnant notamment les leviers de la consommation d'énergie/véhicules (-25 %) ou encore le temps de montage d'un véhicule (-30 %).

L'ingénierie déjà réorganisée au printemps 2026

Finalement, chaque métier du groupe Renault évolue. Au printemps 2026, le losange avait déjà lancé un vaste chantier sur son ingénierie. À l'échelle mondiale, cela va entraîner la suppression de 1 600 à 2 400 postes sur les 11 000 à 12 000 personnes qui forment la R&D du constructeur.

En France, cela concerne 800 des 5 500 postes associés à l'ingénierie. Renault avait indiqué que cela se ferait sans licenciements. Dans le même temps, Renault compte recruter 150 à 200 CDI sur de nouveaux domaines de compétences comme les logiciels, l'électronique de puissance ou l'IA embarquée.