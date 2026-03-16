Alpine va doubler son réseau en France

Alpine connaît sa feuille de route. En effet, depuis l'annonce du plan stratégique futuREady du groupe Renault, la marque doit vendre plus en Europe et gagner de l'argent avant de repenser à l'internationalisation.

Et pour vendre, il faut naturellement des produits mais aussi des points de vente. Au chapitre produits, le A fléché peut compter sur la fin de l'A110 actuelle, dont la production sera stoppée avant l'été, mais surtout sur l'A290 et la toute nouvelle A390.

En fin d'année, la marque devrait en dire plus sur la nouvelle A110 électrique dont la plateforme APP donnera aussi naissance à une A110 Spider et à un coupé 2+2 qui devrait ressusciter l’appellation A310.

Difficile début d'année 2026

Côté réseau, Alpine va donc passer à la vitesse supérieure. En France, elle va déployer 41 nouveaux points de représentation dans le réseau Renault. La marque parle de "points de contact", des sortes de corners Alpine où les véhicules de la marque seront exposés.

De quoi confirmer la dynamique engagée en 2025 (+89,5 %), où 5 381 Alpine ont pris la route dans l'Hexagone, dont 3 800 A290. Cependant, le début de l'exercice 2026 est mal orienté avec 711 immatriculations, en baisse de 23,5 %.

Rappelons qu'au niveau global, Alpine a livré 10 970 véhicules en 2025, un volume en croissance de 189,2 %.

Le réseau va ainsi passer de 44 à 85 points de vente. Tous assureront aussi le service après-vente. Voilà les nouvelles zones où des points de contact Alpine sont annoncés :

Auvergne-Rhône-Alpes : Annemasse, Roanne, Vichy, Le Puy-en-Velay, Givors, Montluçon

Bourgogne-Franche-Comté : Besançon, Chalon-sur-Saône, Auxerre, Nevers/Varennes-Vauzelles

Bretagne : Brest, Lorient

Centre-Val de Loire : Chartres, Dreux, Tours Sud/Chambray-lès-Tours

Grand Est : Épinal, Troyes, Saint-Avold, Verdun

Hauts-de-France : Amiens, Valenciennes, Bruay-la-Buissière/Lourches

Île-de-France : Saint-Quentin-en-Yvelines, Montrouge

Normandie : Caen, Le Havre, Cherbourg

Nouvelle-Aquitaine : Angoulême, Niort, Poitiers, Lormont

Occitanie : Carcassonne, Castres, Perpignan, Muret, Montauban

Pays de la Loire : Angers, Cholet, Les Sables‑d'Olonne

Provence-Alpes-Côte-d'Azur : Istres, Aubagne