Pourquoi Retail Renault Group inaugure un Alpine Store à Saint-Cloud ?

Retail Renault Group (RRG) a organisé, le 13 janvier 2026, la cérémonie d'inauguration de son tout dernier Alpine Store. Ce point de représentation de la marque sportive tiendra un rôle plus important qu'il n'y paraît. D'abord par son caractère inédit puisqu'il est le premier de la plaque parisienne de RRG à satisfaire aux normes Full Retail.

En effet, l'agence Renault que cet Alpine Store remplace lui a permis de disposer à la fois de 300 m2 pour un hall d'exposition de la gamme et d'une aire de livraison, ainsi que de 800 m2 pour un atelier de service après-vente.

Jusqu'à présent, RRG proposait un service commercial au Studio Alpine de Boulogne-Billancourt (92), ouvert en 2018, et à l'Atelier Alpine du boulevard des Capucines à Paris (IIe arrondissement), actif depuis fin 2025, alors que le service d'entretien se trouvait sur un troisième site à Boulogne-Billancourt.

Centraliser l'essentiel des activités

La ville de Saint-Cloud (92) devient donc, selon RRG, une place forte pour Alpine dans cette zone géographique. La filiale de distribution de Renault entend y centraliser l'essentiel des activités, sans pour autant détacher le site du point de vente historique Retail Renault Group de Boulogne-Billancourt.

François Courtin, responsable du développement commercial d'Alpine, Renault et Dacia pour Retail Renault Group, assure cependant que le Studio Alpine "restera opérationnel au moins toute l'année 2026".

Concernant les ressources humaines, RRG a procédé à une rotation. Les collaborateurs de la précédente agence Renault ont été repositionnés sur d'autres affaires de la zone, tandis que du personnel propre à Alpine a été recruté. Au total, plus d'une dizaine de collaborateurs feront vivre les lieux, dont six personnes à l'atelier qui ont pour objectif à terme d'absorber 30 entrées par jour.

570 VN dès la première année

Le choix de cette implantation ne relève en rien du hasard. À l'instar de la concession Maserati de Car Lovers, installée dans la même commune, plusieurs marques haut de gamme se trouvent à proximité. Cela augmente le potentiel commercial de cet Alpine Store.

Selon les estimations partagées par François Courtin, l'année 2026 devrait se solder par 570 livraisons de VN, grâce aux A290 et A390. À noter que ce volume comprend les commandes passées dans les Alpine Store de Boulogne-Billancourt et des Capucines.

Pour mémoire, RRG Paris figure en tête des plaques de distribution françaises de la gamme sportive. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, les commerciaux de Boulogne-Billancourt ont enregistré 241 commandes. Le site a immatriculé 337 voitures et effectué 339 livraisons.