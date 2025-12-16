Alpine poursuit le développement de son réseau

Publié le 16 décembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ < 1 min de lecture

L'arrivée prochaine de l'A390 incite Alpine à accroître le maillage de son réseau. La marque vient en effet d'inaugurer la concession Lyon Sud (69), détenue par Retail Renault Group, en attendant les adresses de Calais (62) et Metz (57) prévues pour la fin du mois de décembre 2025.

Le site de Lyon Sud (69), détenue par RRG, est la 42e adresse Alpine en France. ©Alpine

2025 aura été une année charnière pour Alpine en France, marquée par la consolidation de son réseau. Avec 42 points de vente répartis sur le territoire, Alpine poursuit son déploiement et l'arrivée au printemps prochain de l'A390 dans les concessions illustre cette ambition. Après l'ouverture des points de vente de Pau (64) et d'Aix-en-Provence (13), détenus respectivement par les groupes Eden Auto et Autosphere, la marque française s'apprête donc à ouvrir sa 42e adresse. Il s'agit du Store Alpine situé à Lyon (69), dans le sud de la métropole, géré par Retail Renault Group (RRG). D'ici quelques semaines, deux autres sites viendront compléter le maillage avec ceux de Calais (62) et de Metz (57), eux aussi détenus par Autosphere. Alpine porte beaucoup d'espoir sur l’A390 "2025 marque une étape clé pour Alpine en France, présente Philippe Quétaud, directeur d'Alpine France. Nous avons consolidé notre réseau et préparé le terrain pour une expansion sans précédent. Avec l'ouverture de six nouveaux points de vente cette année et l'arrivée de l'Alpine A390, nous affirmons notre ambition : offrir à nos clients une expérience unique, partout en France. 2026 sera l'année de la proximité, avec un réseau renforcé."

