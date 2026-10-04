Renault pourrait investir dix milliards d'euros en France

Après des investissements au Brésil ou en Espagne, Renault envisage une nouvelle enveloppe pour la France.

"Ces cinq dernières années, on a investi 13 milliards d'euros en France, pour transformer entièrement notre outil industriel, pour miser sur l'électrique", a indiqué François Provost, le directeur général du groupe Renault au micro de France Inter.

"Et dans les cinq prochaines années, si le contexte social et politique en France le permet, on réinvestira plus de dix milliards d'euros pour continuer à pousser sur l'électrique, et à rendre les voitures plus abordables", a-t-il poursuivi, sans toutefois détailler quelles conditions il attendait.

22,1 % du marché électrique pour Renault

"Le leader des véhicules électriques en France, c'est Renault : un véhicule sur quatre", a souligné François Provost.

La marque au losange domine effectivement le marché de l'électrique avec 85 712 immatriculations de véhicules électriques depuis le début de l'année 2026. Renault affiche ainsi une part de marché de 22,1 % dans ce domaine.

Sur le seul mois de septembre 2026, cette part grimpe même à 23,6 %, avec 15 418 unités sur un total de 65 243.

20 % de l'activité du groupe en France

Interrogé pour savoir si la montée de la dette publique et du coût de son refinancement le préoccupaient, il a répondu que oui. "Ça m'inquiète. La France est clé pour le groupe Renault. Et on a vraiment misé sur la France, et on continue à miser sur la France", a-t-il déclaré.

"C'est 20 % de notre activité, c'est 40 % de nos salariés. Donc tout scénario d'instabilité en France aura un impact majeur pour Renault, majeur pour nos salariés, majeur pour nos sous-traitants. Donc oui je suis inquiet", a avoué le patron d'un groupe qui compte quelque 100 000 salariés dans le monde. (avec AFP)