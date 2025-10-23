Alexandre Malval prend la tête du design Renault
Publié le 23 octobre 2025
Après le départ de Gilles Vidal au cours de l'été 2025, Renault était en quête de son successeur. Il s'agit d'Alexandre Malval. Directeur du Mercedes-Benz International Design Center Europe de Sophia Antipolis (06) depuis 2018, il deviendra directeur du design de la marque Renault à partir du 2 janvier 2026.
Une sorte de retour aux sources pour le diplômé du Royal College of Art de Londres qui avait débuté sa carrière chez Renault en 1994 au sein du département de design avancé. En 1996, il rejoint le studio du groupe Volkswagen à Barcelone.
En 2001, Alexandre Malval débute son parcours chez PSA en rejoignant le Centre de Création Citroën à Paris. Il fera également un passage chez Peugeot avant de prendre la tête du design Citroën en 2012.
"Nous sommes très heureux d'accueillir Alexandre Malval au sein de notre équipe design", a indiqué Laurens van den Acker, le directeur design du groupe, dans un communiqué.
"Son expérience au sein de grands groupes automobiles, son ouverture internationale et sa capacité à créer des marques fortement guidées par le design seront des atouts essentiels pour propulser Renault vers le niveau supérieur", a-t-il poursuivi.
"L'arrivée d'Alexandre Malval marque une nouvelle étape dans notre ambition : concevoir des voitures à vivre qui expriment pleinement la vision stratégique de Renault, entre émotion, innovation et expérience client inédite", a pour sa part ajouté Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault.
