SOH : Dekra et Bib Batteries s'allient en faveur des flottes de véhicules électriques

En marge de l'édition 2026 du salon Fleet Europe Days, les sociétés Dekra et Bib Batteries ont dévoilé les contours de leur partenariat. Ces deux spécialistes du test d'état de santé des batteries de voitures électriques (SOH) ont construit une offre à destination des services remarketing VO des opérateurs de flottes.

Dekra et Bib Batteries proposeront une solution hybride de test SOH sur les parcs de restitution de VE. ©Le Journal de l'Automobile

L'alliance d'un géant et d'une start-up ambitieuse. Ainsi pourrait se résumer l'annonce du partenariat entre Dekra et Bib Batteries. Les deux entreprises ont profité du salon Fleet Europe Days 2026, qui se tenait à Lisbonne (Portugal), pour révéler les détails de leur coopération en faveur de la structuration de la mobilité électrique.

Il s'agit plus concrètement de faciliter l'industrialisation des tests d'état de santé des batteries de voitures électriques (SOH). Dekra et Bib Batteries ont pour cela imaginé une offre conjointe qui s'adressera aux gestionnaires de flotte désireux de valoriser des VE et des PHEV sur des plateformes de remarketing de voitures d'occasion.

La société allemande et la jeune pousse française ont élaboré une approche que l'on peut qualifier d'hybride. Les utilisateurs disposeront d'une interface unique sur laquelle renseigner les numéros de VIN des exemplaires en parc. Si un véhicule est éligible au service connecté, la machine utilise la technologie de Bib Batteries pour réaliser à distance la remontée du SOH. Dans le cas contraire, le boîtier Dekra servira de solution de collecte.

Une méthode fondée sur la certification de l'association Cara

Une logique qui implique donc que l'offre commune soit déployée chez les acteurs de l'inspection automobile. Cela commence évidemment par le personnel de Dekra présent sur les aires de restitution des véhicules. "Mais nous pourrons le proposer à toutes les structures et même directement aux sites de reconditionnement", explique Pierre-Amans Lapeyre, le fondateur et dirigeant de Bib Batteries.

L'enjeu principal consiste à assurer une homogénéité de résultat quelle que soit la méthode de collecte. Les ingénieurs des deux camps ont pris soin d'accorder leurs violons. Dekra et Bib Batteries partageront les valeurs SOH officielles des constructeurs, autrement dit celles reconnues et certifiées par Cara, l'association européenne de la filière du remarketing des voitures d'occasion.

À ce jour, il existe encore de nombreux modèles de voitures qui nécessitent de brancher un boîtier tel que celui de Dekra pour tester le SOH. Demain, elles seront bien plus disposées à communiquer à distance par le biais des serveurs de Bib Batteries. Au début de cette aventure, de manière imperceptible pour les clients, les deux partenaires se partagent la valeur générée par les éditions de rapports, sans distinction de méthode employée. À long terme, des questions se poseront.

Mais pour Pierre-Amans Lapeyre, leur priorité se concentre sur un autre sujet. Le patron de Bib Batteries estime qu'en s'alliant au géant mondial pluridisciplinaire qu'est Dekra, il a les moyens et le poids critique pour commencer à réfléchir à une standardisation interconstructeurs automobiles. Le but étant d'harmoniser la qualité de la donnée pour simplifier le quotidien des leasers qui revendront toujours plus de véhicules électriques dans les années à venir.