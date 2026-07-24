Le succès fou de Skoda se confirme en 2026

Le jour et la nuit. À l’heure où le groupe Volkswagen cherche à redresser la barre, en coupant notamment dans ses effectifs, Skoda, de son côté, aligne les performances de premier plan. La marque tchèque a confirmé sa santé de fer au cours du premier semestre 2026.

Sur les six premiers mois de l’année, Skoda a livré 555 700 véhicules, volume en hausse de 9,1 %, dont 108 200 modèles électriques. Ces derniers progressent de 48,3 % et représentent près de 20 % des immatriculations.

8,5 % de marge sur CA

Cette montée en puissance commerciale se traduit par des résultats financiers solides. Le chiffre d’affaires est en hausse de 6,3 %, à 16 milliards d’euros, et le résultat d'exploitation augmente de 6,3 %, à 1,4 milliard d'euros. Quant à la marge sur chiffre d'affaires, elle s’élève à 8,5 %.

"Ces résultats financiers solides soulignent une nouvelle fois la résilience financière de Skoda Auto. Nous avons enregistré une hausse substantielle de notre résultat opérationnel, soutenue par une progression du chiffre d'affaires. Notre flux de trésorerie net nous offre la flexibilité nécessaire pour financer notre transformation en cours", souligne Holger Peters, membre du directoire en charge des finances.

Skoda réalise l’essentiel de son activité en Europe de l’Ouest, avec 329 600 voitures livrées au premier semestre (+12,4 %). Tous les pays de la zone sont dans le vert, notamment l’Allemagne (+19,6 %), la France (+9,3 %), l’Italie (+10,7 %), l’Autriche (+16,6 %) et l’Espagne (+9,5 %).

Plus globalement, la marque a écoulé 457 663 voitures sur le Vieux Continent et revendique à ce titre la deuxième place européenne au classement des marques à plus fort volume. La suite de l’exercice 2026 s’annonce prometteuse, notamment dans le domaine électrique, puisque les deux nouveautés Epiq et Peaq cumulent déjà plus de 30 000 commandes.