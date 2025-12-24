Gouvernance, nominations, départs... 2025, une année charnière pour Stellantis et Renault

L’année 2025 aura été marquée par de nombreux remous dans l’organigramme des deux principaux constructeurs de l’Hexagone : Renault et Stellantis. En dehors de la nomination de leur directeur général respectif, les deux groupes ont connu une multitude de nouvelles arrivées. Retour sur une période mouvementée.

Antonio Filosa et François Provost, respectivement arrivés à la direction générale des groupes Stellantis et Renault en 2025.

Depuis plus de cinq ans, jamais une année n’aura été aussi tumultueuse en matière de nominations pour Stellantis et Renault. En 2025, les constructeurs ont vu leur organigramme être complètement chamboulé. À commencer par le changement de leur direction générale, qui a fait couler beaucoup d’encre et donné lieu à énormément de spéculations dans l’univers automobile français.

À la suite du départ précipité de Carlos Tavares à la fin de l’année 2024, le poste de directeur général est resté vacant pendant près de six mois. C’est finalement l’Italien Antonio Filosa, fort de 25 ans d’expérience dans l’automobile et dont le parcours a été marqué par Fiat, Jeep et l’Amérique du Nord, qui prend le siège le 28 mai 2025. Une nomination majeure à la tête du groupe aux 14 marques, qui marque un tournant pour une entreprise confrontée aux difficultés traversées par le secteur automobile.

Près de deux semaines plus tard, c’est du côté du Losange que les secousses se font sentir. Le 15 juin 2025, Luca de Meo annonce qu'il quitte la direction du groupe Renault pour rejoindre le groupe Kering. Une décision surprise de l’architecte du plan Renaulution, qui a eu l’effet d’un séisme dans l’univers automobile européen.

Si certains anticipaient la nomination de Denis Le Vot, alors directeur général de la marque Dacia, ou celle de Maxime Picat, auparavant directeur général de Stellantis pour l’Europe élargie, c’est finalement François Provost, directeur des achats et des affaires publiques du groupe, qui est nommé directeur général du groupe le 30 juillet 2025.

Quid des deux autres candidats ? Maxime Picat, un profil que certains imaginaient aussi bien à la tête de Stellantis que de Renault, quitte l’automobile pour le private equity en tant qu’associé de Lathour Capital à partir de janvier 2026.

Concernant le directeur général de Dacia, Denis Le Vot, ce dernier a quitté ses fonctions le 1er septembre 2025. Le 16 décembre 2025, sur le réseau social LinkedIn, il a annoncé qu’il présidera le groupe canadien BRP (Bombardier Recreational Products), spécialisé dans les véhicules de loisir, à partir du 1er février 2026.

Cascade de nominations chez Stellantis

Depuis le départ de Carlos Tavares, le groupe Stellantis connaît une réorganisation d’ampleur. Dès le 3 février 2025, les marques Peugeot, DS Automobiles, Jeep et l’unité dédiée aux véhicules utilitaires Pro One changent de visage au niveau de leur direction. Ainsi, Alain Favey (ex-directeur général d’Europcar Mobility) prend la tête de la marque au lion et remplace Linda Jackson, qui part à la retraite.

De son côté, Xavier Peugeot, directeur de Stellantis Pro One, cède sa place à Anne Abboud – remplacée le 17 décembre 2025 par Éric Laforge – pour devenir le patron de la marque DS Automobiles, en difficulté. Quant à la marque américaine Jeep, Bob Broderdorf, alors vice-président de Jeep en Amérique du Nord, devient directeur général de la marque.

Le 7 avril 2025, Florian Huettl, qui dirigeait Opel et Vauxhall depuis 2022, est confirmé pour rester encore trois ans à la barre de la marque et de Stellantis Allemagne. Il sera épaulé plus tard par Arnaud Ribault, ancien patron de Citroën Europe, qui devient responsable mondial des ventes Opel en novembre 2025.

Le 19 mai 2025, après deux ans à la tête de Citroën, Thierry Koskas quitte la direction de la marque. Il est remplacé par Xavier Chardon, président du directoire de Volkswagen Group France, pour qui les chevrons n’ont plus de secret après vingt ans de carrière au sein de la marque.

En devenant directeur général, Antonio Filosa cède son poste de directeur de la qualité des produits du groupe – qu’il occupait brièvement depuis février 2025 – au Français Sébastien Jacquet, qui prend ses fonctions le 2 juin 2025.

Début septembre 2025, Leslie Peltier a quitté le groupe Volkswagen pour diriger la communication mondiale de Citroën. Le 29 du même mois, c’est João Lanranjo, fidèle du groupe FCA depuis 2009 et proche d’Antonio Filosa, qui est propulsé directeur financier de Stellantis, succédant à Doug Ostermann, démissionnaire.

Des changements jusqu’aux directions locales

Des changements ont également lieu au niveau local. À l’échelle européenne, Emanuele Cappellano est nommé à la direction de l’Europe élargie, remplaçant Jean-Philippe Imparato, qui devient le patron de la marque Maserati et de Stellantis & You le 8 octobre 2025. Auparavant, en mars 2025, Marion Beyret a pris la tête de la communication européenne de Stellantis.

En France, le 1er avril 2025, Hélène Bouteleau est promue directrice générale de Stellantis Finance & Services. Fin août 2025, les équipes dirigeantes aux affaires publiques et à la communication de Stellantis sont renforcées par Marie-Agnès Kikano et Gilles Elmoznino.

Mais c’est surtout au niveau des marques que les changements sont les plus nombreux. En effet, le 3 mars 2025, la direction générale France de Citroën, Opel et Pro One évolue avec respectivement les nominations d’Édouard George, Charles Peugeot et Sébastien Caron. En mai, Guillaume de la Giraudière devient le patron de Fiat France et succède à Thomas Bauchet.

Mais c’est la marque Jeep qui connaît le plus de mouvements. Ainsi, Guillaume Boudemange a quitté la direction de la marque américaine pour prendre la direction générale du groupe de distribution Priod. Il a été remplacé par Tarik Yaou. À l'échelle au-dessus, Éric Laforge a pris la tête de Jeep Europe avant de la céder à Fabio Catone.

Un état-major également recomposé chez Renault

Renault n’est pas en reste en matière de mouvements avec, en mars 2025, la nomination d’Éric Laforge en tant que directeur des services commerciaux du groupe. Au 1er avril 2025, Bruno Laforge est nommé directeur des ressources humaines du groupe, succédant à François Roger. Il sera lui-même remplacé en septembre 2025 par Frédéric Sales, après l’arrivée de François Provost à la direction générale de Renault Group. Au poste de directeur des affaires publiques monde, Jean-André Barbosa est entré en fonction le 1er juillet 2025.

Notons que Josep Maria Recasens, nommé fin mars 2025 directeur général d’Ampere, prend également la casquette de directeur de la stratégie et du plan produits du groupe Renault.

Au niveau des marques, Heinz-Jürgen Löw a cédé sa place de patron de la division véhicules utilitaires du groupe au profit de Jan Ptacek, qui a pris ses fonctions le 1er juillet 2025. En octobre 2025, à la suite du départ de Gilles Vidal – retourné au sein du groupe Stellantis – Alexandre Malval est devenu directeur du design de la marque au Losange.

En ce qui concerne la marque Dacia, à la suite du départ de Denis Le Vot, Katrin Adt, ex-directrice générale de la marque Smart du groupe Mercedes-Benz, prend la direction générale de la marque sœur de Renault en septembre 2025.

Bien plus tôt dans l’année, le 17 janvier 2025, Frank Marotte, ancien directeur général de Toyota France, a remplacé Xavier Martinet au poste de directeur marketing de Dacia. En juin 2025, Domitille Labarre a succédé à Sylvain Coursimault à la direction du marketing de la marque en France.

Du côté d’Alpine, Jean-Antoine Bergue est devenu directeur financier du A fléché, succédant à Duncan Minto, qui a pris la direction financière du groupe le 7 mars 2025. Dix jours plus tard, Capucine Lorenzi a été nommée directrice des opérations d’Alpine. Enfin, Amel Boubaaya a rejoint la direction de la communication d’Alpine et est en fonction depuis le 1er juillet 2025.