Frédéric Sales prend la direction des ressources humaines chez Renault
Publié le 12 septembre 2025
Frédéric Sales vient d’être promu directeur des ressources humaines de la marque Renault le 11 septembre 2025. Dans le cadre de sa nouvelle fonction, il sera rattaché à Claire Fanget, qui a été nommée au 1er septembre 2025 directrice des ressources humaines et de l’organisation du groupe français, mais aussi à Fabrice Cambolive, directeur général de la marque au losange. À ce poste, il intègre le comité de direction de la marque.
Frédéric Sales a intégré le groupe Renault en 2019 comme vice-président des ressources humaines pour les fonctions globales non industrielles. Il rejoint par la suite Mobilize, où il occupe le poste de vice-président des ressources humaines, global talents, dirigeants et fonctions globales non industrielles.
Frédéric Sales a commencé sa carrière chez Danone de 2000 à 2005. Il a notamment une expérience Kellogg's et GE Healthcare. Il rejoint ensuite Beiersdorf au poste de directeur des ressources humaines de la France et Belgique, puis de la division pharmacie au siège du groupe à Hambourg, et de la région Europe de l'Est basée à Vienne (Autriche).
