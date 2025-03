Stellantis France : Citroën, Opel et Pro One changent de directeurs

Le groupe Stellantis annonce trois nouvelles nominations pour la direction générale de trois marques en France. Sébastien Caron prend la tête de Pro One. Edouard George est nommé directeur de Citroën et Charles Peugeot dirige désormais Opel.

À compter du 3 mars 2025, Charles Peugeot devient directeur d'Opel France. Edouard Georges prend la direction de Citroën France et Sébastien Caron est nommé directeur de la division véhicules utilitaires Pro One en France. ©JA

Stellantis poursuit sa réorganisation sur le marché français. Le constructeur automobile annonce, à compter de ce lundi 3 mars 2025, la nomination de trois nouveaux directeurs pour ses marques Citroën, Opel et Pro One (véhicules utilitaires).

Sébastien Caron est nommé directeur Pro One France, en remplacement de Rubina Rovere, nommée prochainement dans des fonctions internationales. Depuis plus de 20 ans, Sébastien Caron occupe des fonctions dans la distribution, la logistique et le commerce au sein de l’entreprise en France et en Europe. Il était dernièrement directeur Citroën France.

Sébastien Caron a effectué l'ensemble de sa carrière au sein du groupe PSA, puis de Stellantis. Diplômé de Birmingham City University et de Toulouse Business School, Sébastien Caron devient donc responsable de l'offre VUL de Stellantis en France.

Edouard George devient patron de Citroën France

Edouard George est nommé, à compter de ce jour, directeur Citroën France succédant ainsi à Sébastien Caron. Expert du secteur, il dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans la vente, le marketing et la gestion de performance. Il était dernièrement directeur de la demande et de la performance commerciale au sein de la supply chain pour Stellantis Europe élargie.

Avant de rejoindre Stellantis, Edouard George a piloté la transformation digitale des campagnes marketing. Il a également contribué au lancement de plusieurs modèles emblématiques et dirigé les filiales parisiennes du constructeur. Diplômé de Sciences Po Lyon et de l'EM Lyon Business School, il aura pour mission de renforcer l'attractivité de la marque Citroën et de développer de nouvelles expériences client.

Charles Peugeot prend la direction d'Opel France

Charles Peugeot est nommé directeur Opel France, en remplacement de Vincent Rolinet appelé à d’autres fonctions en Europe élargie. Il a notamment dirigé DS en Belgique de 2018 à 2022. Charles Peugeot a occupé divers postes de directeur commercial en Europe et plus récemment aux États-Unis.