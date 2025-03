Josep Maria Recasens prend les commandes d’Ampere

Luca de Meo cède la direction générale d’Ampere à Josep Maria Recasens, jusque-là directeur opérationnel. D’autres mouvements sont à l’ordre du jour au sein de la filiale du groupe Renault en charge des projets électriques.

Josep Maria Recasens est nommé directeur général d'Ampere. ©Ampere

Directeur général d’Ampere depuis la création de l’entreprise le 1er novembre 2023, Luca de Meo va passer le témoin à Josep Maria Recasens. L’actuel directeur opérationnel prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril 2025.

"Je suis très heureux de passer le témoin à Josep Maria en tant que CEO, dans la continuité de son rôle de directeur opérationnel d’Ampere, pour poursuivre la transformation profonde et rapide que nous menons avec Ampere depuis sa création, réagit Luca de Meo. Nous avons travaillé ensemble depuis 2022 sur ce projet devenu réalité, convaincus que le groupe ferait avec Ampere une vraie différence dans la révolution électrique et software."

Les deux dirigeants se connaissent de longue date, officiant notamment ensemble chez Seat. Josep Maria Recasens y a occupé différentes fonctions dans les domaines de la R&D, du plan produit et de la conduite de projets internationaux, avant d’être nommé directeur de la stratégie, secrétaire général et directeur des affaires publiques.

Il a rejoint le groupe Renault en juin 2021 en tant que directeur de la stratégie et du business développement. Dans ce cadre, il a notamment accompagné la mise en œuvre de la stratégie Renaulution.

"Rattraper en un temps record les meilleurs de l’industrie"

"Depuis 18 mois, nous conduisons avec les équipes d’Ampere une transformation à grande vitesse, avec l’objectif de rattraper en un temps record les meilleurs de l’industrie. Je suis enthousiaste de poursuivre cette aventure en tant que CEO et de démontrer avec les équipes tout le potentiel d’Ampere", déclare Josep Maria Recasens à la suite de sa nomination à la tête d’Ampere.

D’autres changements sont à l’ordre du jour au sein de la filiale du groupe Renault. Marie Ollier devient directrice des ressources humaines, Sandra Gomez prend la responsabilité de la stratégie en plus du plan produit et des composants EV & Software, et enfin Vittorio d’Arienzo élargit ses fonctions en devenant product global leader pour l’ensemble des véhicules Ampere.

Ces mouvements précèdent l’arrivée de nombreux projets pour Ampere, comme l’explique Josep Maria Recasens : "Avec le lancement de Twingo et du premier SDV européen en 2026, la prochaine gamme de véhicules électriques du segment C en 2028 et nos efforts pour réduire nos coûts de 40 %, nous avons une feuille de route à la hauteur de notre ambition : devenir la référence de notre industrie en Europe."