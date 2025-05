Thierry Koskas quitte la direction de Citroën, Xavier Chardon le remplace

Le groupe Stellantis annonce la nomination de Xavier Chardon au poste de directeur général de Citroën, à compter du 2 juin 2025. Il remplacera ainsi Thierry Koskas, qui quittera ses fonctions après deux ans passés à la tête de la marque aux chevrons.

À partir du 2 juin 2025, Xavier Chardon fera son grand retour chez Citroën, en tant que directeur général de la marque. ©Citroën

À compter du 2 juin 2025, Xavier Chardon sera le nouveau directeur général de Citroën. L’actuel président du directoire de Volkswagen Group France fera donc son grand retour au sein de la marque aux chevrons et sera sous la responsabilité de Jean-Philippe Imparato, patron Europe de Stellantis.

Xavier Chardon remplacera ainsi Thierry Koskas qui, après deux années passées à la tête de Citroën, quittera ses fonctions. "Je remercie Thierry Koskas pour avoir conduit la marque Citroën depuis 2023 et achevé le renouvellement de sa gamme, encore récemment avec la présentation du nouveau C5 Aircross", a réagi Jean-Philippe Imparato.

Le nouveau directeur général de Citroën devra poursuivre la dynamique engagée par la marque ces derniers mois. Fort d’une solide expérience internationale et d’une connaissance approfondie de la marque Citroën pour laquelle il a consacré près de 20 ans de sa carrière, Xavier Chardon aura pour mission "de capitaliser sur les succès récents de Citroën et d’accélérer la transformation de la marque dans un contexte automobile en pleine mutation".

"Nous sommes très heureux d’accueillir Xavier Chardon à la direction de Citroën. Son parcours riche et diversifié, son expertise du secteur automobile et sa connaissance de la marque seront des atouts précieux pour mener Citroën vers de nouveaux horizons et conforter sa position unique sur le marché", a déclaré le patron Europe de Stellantis.