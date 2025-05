Marc Meurer remplace Xavier Chardon à la présidence du directoire de Volkswagen Group France

Le constructeur allemand nomme Marc Meurer au poste de président du directoire de Volkswagen Group France, à compter du 1er juin 2025. L’actuel président de Porsche France remplacera ainsi Xavier Chardon, qui quittera ses fonctions fin mai après quatre années à la tête de VGF.

Marc Meurer sera le nouveau président du directoire de Volkswagen Group France, à partir du 1er juin 2025. ©Volkswagen

À partir du 1er juin 2025, Marc Meurer sera le nouveau président du directoire de Volkswagen Group France (VGF). Il succédera ainsi à Xavier Chardon qui, après quatre années passées à la tête de VGF, quittera ses fonctions en accord avec le groupe. Selon nos informations, il devrait occuper de nouvelles responsabilités chez un autre constructeur en France.

"Après près de quatre années à la tête de Volkswagen Group France, le groupe Volkswagen remercie Xavier Chardon pour sa contribution au développement du marché français matérialisée notamment par une part de marché record obtenue en 2024. Le groupe a accepté sa demande de pouvoir relever de nouveaux défis en harmonie avec sa passion automobile et son goût pour le leadership et l’engagement", peut-on lire dans un communiqué.

Diplômé d’HEC, Marc Meurer a intégré le groupe Renault en 1993. Fort de plusieurs expériences dans les directions commerce et marketing en France et en Autriche, il est nommé en 1998 directeur marketing en Hongrie, puis au Portugal en 2000. De 2004 à 2007, il dirige une concession Renault à Milan, en Italie, avant de prendre la direction marketing internationale produit pour le segment A chez Renault en 2008.

Marc Meurer intègre Volkswagen Group France en 2010 en qualité de directeur du marketing de la marque Volkswagen avant de devenir, en juin 2015, directeur général de la marque Audi en France. Depuis 2018, il occupait la fonction de président de Porsche France. Il a ainsi grandement contribué au succès de la marque dans l’Hexagone avec un record de ventes en 2024, et en ouvrant notamment la voie de l’électrification de Porsche en France, dont les modèles Taycan et Macan représentent plus de 50 % des ventes.

"Après plus de sept ans à la tête de Porsche France, marqués par de nombreux challenges, des rencontres inoubliables, la passion et le plaisir, je suis heureux d’entreprendre une nouvelle étape professionnelle pour accompagner le groupe dans un monde en profonde mutation. Je me réjouis de retrouver des équipes avec lesquelles j’ai travaillé dans le passé et de découvrir de nouveaux talents", a déclaré Marc Meurer, en réaction à sa nomination.