Citroën dévoile son nouveau C5 Aircross disponible à partir de 35 000 euros

Citroën lève le voile sur son nouveau C-SUV : le C5 Aircross, au design proche du concept dévoilé au Mondial de l'Auto en octobre 2024. Il vise un segment de marché très disputé en Europe, où la concurrence fait rage. Avec un prix de départ à 35 000 euros, ce nouveau modèle s'éloigne cependant de l'offre du Bigster.

Le nouveau C5 Aircross inaugure, dans la marque, la plateforme STLA-Medium déjà utilisée par le Peugeot 3008, 5008 ou encore l'Opel Grandland. ©Citroën

Avec près de 23 % des immatriculations totales européennes, les SUV familiaux du segment C font tourner la tête de tous les constructeurs. 2,91 millions d'unités ont été vendues en 2024 sur le sol européen, en hausse de 4,8 % selon Jato. C'est peu dire qu'un lancement de modèle sur ce marché rend les constructeurs fébriles.

Citroën n'échappe pas à l'épidémie. Avec la présentation officielle du nouveau C5 Aircross, la marque aux chevrons joue gros sur un segment où près de 45 modèles se disputent le gâteau. "Mais Citroën y a une vraie légitimité notamment grâce à sa clientèle familiale et une présence qui a démarré dès 1999 avec le C4 Picasso", avance Thierry Koskas, directeur général de Citroën.

Vers 30 % des ventes en électrique

Le nouveau C5 Aircross inaugure, dans la marque, la plateforme STLA-Medium qu'utilisent déjà le Peugeot 3008, 5008 ou encore l'Opel Grandland. Le nouveau Jeep Compass mais aussi le DS 8 seront les prochains dans le groupe à en bénéficier.

La plateforme du groupe Stellantis, multi-énergie, permet une déclinaison hybride, mais aussi hybride rechargeable avec une autonomie de 85 km en électrique et 650 au total. Enfin, deux versions 100 % électriques seront également disponibles. La première accueille une batterie de 73 kWh, un moteur de 210 ch et une autonomie de 520 km. La seconde dispose d'une batterie de 97 kWh permettant une autonomie de 680 km associée à un moteur de 230 ch.

Une motorisation thermique 1,6 l turbo lui sera associée surtout pour les pays extra-européens comme la Turquie, l'Inde ou encore l'Amérique du Sud.

Le directeur de la marque estime que jusqu'en 2026, la répartition des ventes se fera pour 30 % avec les motorisations électriques, 10 % le PHEV et une majorité de versions hybrides. "Nous avons voulu garder une version hybride rechargeable même si la technologie n'est pas aidée par le contexte réglementaire. Mais avec 85 km d'autonomie disponible, cela donne du sens et peut changer la donne", affirme Thierry Koskas.

Plus grand, plus large et plus de confort

Le style et le design restent assez proches du concept car dévoilé lors du Mondial de l'Auto 2024. La face avant et arrière se présentent de manière verticale. Et la nouvelle signature lumineuse à trois points se présente aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Mais à l'arrière, les deux lignes verticales se positionnent à l'extérieur de la carrosserie, répondant ainsi au souci de l’aérodynamisme, nous a assuré le constructeur.

À noter que les phares matriciels, livrés par Valeo, détectent automatiquement l'intensité lumineuse délivrée par les véhicules roulant en sens inverse et apportent des zones d'ombre évitant l'éblouissement. Ainsi, les conducteurs peuvent rouler en permanence en pleins phares pour une meilleure visibilité.

Côté dimensions, le nouveau C5 Aircross s'empâte par rapport à son prédécesseur. Il affiche une largeur de 1,90 m (+5 cm), une hauteur de 1,68 m, mais surtout une longueur de 4,65 m (+16 cm). De fait, seule la hauteur du véhicule reste identique pour ne pas pénaliser son aérodynamisme. Mais les 16 centimètres supplémentaires en longueur permettent une très bonne habitabilité qui profite aux rangs arrière. Enfin, le coffre accueille un volume de 651 l (ou 565 l selon la valeur VDA).

Confort intérieur

Pour l'intérieur, Citroën a souhaité que le conducteur comme les passagers soient installés aussi confortablement que dans leur salon. Le nouveau C5 Aircross propose donc les nouveaux sièges Citroën Advanced Confort, avec des mousses très épaisses, tous inclinables entre 21 et 33°.

La planche de bord, toute en longueur, est recouverte d'un tissu, rappelant les sièges, composé d'une mousse qui se prolonge jusqu'aux panneaux de porte. Enfin, un grand écran central tactile fait son arrivée dans la marque et permet au conducteur d'avoir toutes les commandes à portée de main.

Une gamme Citroën complètement renouvelée

Avec l'arrivée de ce nouveau SUV, Citroën complète le renouvellement de sa gamme, "tout en gardant sa stratégie de marque populaire" peaufinée par Thierry Koskas.

Mais la notion de populaire et d'essentiel, que Citroën s'est appropriée notamment avec la C3 et la C3 Aircross, fait face à Dacia. "Clairement, nous n'allons pas changer de discours. C'est un axe majeur de notre stratégie. Mais le segment C-SUV, dont la clientèle se compose à 50 % d'une clientèle d'entreprises, nécessite des voitures bien équipées. Nous ne serons pas disruptifs dans le positionnement prix", affirme Thierry Koskas.

Si le prix de départ sera bien inférieur à celui proposé par les modèles concurrents en interne du groupe, il sera, en revanche, supérieur à celui du Bigster dont les tarifs débutent à partir de 25 000 euros. La gamme du C5 Aircross débutera à partir de 35 000 euros, car c'est aussi sur ce segment que les constructeurs font les marges les plus importantes.

Les commandes seront ouvertes dès le mois de juin 2025 pour des livraisons prévues à partir de septembre. En revanche, des contraintes de production sont d'ores et déjà programmées pour la motorisation électrique de 170 kW et la grande batterie de 97 kWh. Produite dans la gigafactory d'ACC, cette batterie n'est toujours pas en pleine capacité de livraison.

L'ancienne version du C5 Aircross détenait 1,2 % du marché du C-SUV en Europe en 2024. Les premiers mois de commercialisation du C3 et du C3 Aircross sont également prometteurs avec près de 80 000 commandes en portefeuille. Des résultats qui permettent de garder comme objectif une part de marché de 5 % pour la marque d'ici deux à trois ans, contre 3,2 % en 2024.