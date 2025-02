Fabio Catone remplace Éric Laforge à la tête de Jeep Europe élargie

Le groupe Stellantis annonce la nomination de Fabio Catone au poste de responsable de la marque Jeep en Europe, avec effet immédiat. Il succède ainsi à Éric Laforge, qui poursuivra d’autres opportunités en dehors du constructeur franco-italo-américain.

Fabio Catone est le nouveau responsable de la marque Jeep en Europe. ©Stellantis

La valse des cadres se poursuit au sein des directions du groupe Stellantis. Le groupe automobile a en effet annoncé avoir nommé Fabio Catone au poste de directeur de la marque Jeep en Europe, avec effet immédiat. Il succède donc à Éric Laforge, qui poursuivra d’autres opportunités en dehors de Stellantis.

Fabio Catone dispose d’une vaste expérience dans l’industrie automobile, y compris le développement commercial, la planification des ventes, la chaîne d’approvisionnement et les achats. Depuis 2007, il a ainsi occupé divers rôles clés chez Stellantis, notamment au sein des marques Jeep, RAM et Dodge à travers l’Europe, ainsi que chez Fiat Chrysler Automobiles. Le nouveau responsable de Jeep en Europe élargie aura dès lors pour mission de diriger la croissance et le succès continu de la marque sur le marché européen.

"Tout d’abord, je voudrais remercier Éric pour son travail exceptionnel, qui a contribué de manière significative au succès de la marque Jeep, et je lui souhaite le meilleur dans son nouveau poste", a déclaré Jean-Philippe Imparato, directeur des opérations de Stellantis pour l’Europe élargie. "En même temps, j’exprime toute ma confiance en Fabio, qui a une solide expérience dans le secteur automobile et sera capable de donner un nouvel élan à la marque Jeep sur tous nos marchés, tout en dirigeant notre organisation dans la région de l’Europe élargie."